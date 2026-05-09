Ηράκλειο: 37χρονος ανέβαινε σε ταράτσες και έκλεβε μπόιλερ

Τα πουλούσε σε εταιρείες ανακύκλωσης

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Συνελήφθη 37χρονος στο Ηράκλειο για κλοπή μπόιλερ από ταράτσες σπιτιών και πώλησή τους σε εταιρείες ανακύκλωσης.
  • Ο δράστης είχε αφαιρέσει μπόιλερ συνολικής αξίας περίπου 600 ευρώ και απέκτησε οικονομικό όφελος 367 ευρώ.
  • Κατασχέθηκαν δύο φυσίγγια από το σπίτι του και ένα κλεμμένο μπόιλερ από την εταιρεία ανακύκλωσης.
  • Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από το Β’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.
Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 37χρονος άνδρας στο Ηράκλειο, ο οποίος κατηγορείται ότι ανέβαινε σε ταράτσες σπιτιών και αφαιρούσε μπόιλερ από θερμοσίφωνες, αποκομίζοντας χρήματα από την πώλησή τους σε εταιρεία ανακύκλωσης.

Ο άνδρας συνελήφθη το απόγευμα της 7ης Μαΐου από αστυνομικούς του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, έπειτα από έρευνα για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις κλοπών που είχαν καταγγελθεί σε περιοχές του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 37χρονος είχε αφαιρέσει boiler συνολικής αξίας περίπου 600 ευρώ, ενώ από την πώλησή τους φέρεται να απέκτησε οικονομικό όφελος ύψους 367 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φυσίγγια, ενώ σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης εντοπίστηκε ένα από τα κλεμμένα boiler, το οποίο επίσης κατασχέθηκε.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Β’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθη την 07.05.2026 απογευματινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπές και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων .

Ειδικότερα μετά από προανάκριση των αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας για τρεις περιπτώσεις κλοπών από ταράτσες οικιών στο Ηρακλειο, μπόιλερ νερού από θερμοσίφωνες συνολικής αξίας 600 ευρώ, ταυτοποιήθηκε 37χρονος ημεδαπός ο οποίος από την πώληση τους σε εταιρεία ανακύκλωσης είχε αποκομίσει οικονομικό όφελος 367 ευρώ.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του ημεδαπού βρέθηκαν -2- φυσίγγια ενώ στους χώρους της εταιρείας ανακύκλωσης βρέθηκε το ένα αφαιρεθέν μπόιλερ το οποίο και κατασχέθηκε.

Η προανάκριση ενεργείται από το Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου».

