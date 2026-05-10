Αλεξάνδρας: Οδηγός μπήκε και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα

Στο αντίθετο ρεύμα κινήθηκε για λίγη ώρα, το βράδυ του Σαββάτου, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας οδηγός αυτοκινήτου, προκαλώντας ανησυχία στους υπόλοιπους οδηγούς.

Η κάμερα της ΕΡΤ κατέγραψε ένα ΙΧ αυτοκίνητο να έχει μπει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα από την Πατησίων προς την Κηφισιάς.

Όταν ο οδηγός του οχήματος αντιλαμβάνεται το λάθος, κάνει όπισθεν και στη συνέχεια κατευθύνεται στο σωστό ρεύμα κυκλοφορίας, όπως φαίνεται στο βίντεο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, ο οδηγός φαίνεται πως ερχόταν από κέντρο και έστριψε αριστερά στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, κάτι το οποίο απαγορεύεται και στη συνέχεια εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα.

