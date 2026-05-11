Κορινθία: Τραγική κατάληξη για 82χρονο που αγνοούνταν - Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του
Ο ηλικιωμένος βρέθηκε σε μία αγροτική περιοχή προς την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε αργά του απόγευμα της Δευτέρας ο 82χρονος που είχε εξαφανιστεί από την Κυριακή στην Κλένια Κορινθίας.
Σύμφωνα με το korinthostv, ο ηλικιωμένος βρέθηκε σε μία αγροτική περιοχή προς την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης.
Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετείχαν δυνάμεις της ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κορίνθου, της Αστυνομίας, εθελοντικών ομάδων και κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ερευνούσαν την ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.
