Κρήτη: Νεκρό βρέφος 7 μηνών από αναπνευστική λοίμωξη
Το βρέφος είχε έρθει στην Κρήτη για διακοπές με την οικογένειά του, ολλανδικής καταγωγής
Ανείπωτη θλίψη για τον αδόκητο χαμό ενός βρέφους μόλις 7 μηνών, που έχασε τη ζωή του από λοίμωξη του αναπνευστικού στην Κρήτη.
Το βρέφος σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, αρχικά διακομίσθηκε με αναπνευστική λοίμωξη στο νοσοκομείο Χανίων, ωστόσο κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή του στο Ηράκλειο και το Βενιζέλειο νοσοκομείο. Ωστόσο, η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη και δυστυχώς το μωρό αποβίωσε.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το μωρό έφερε εκ γενετής ιστορικό αναπνευστικής λοίμωξης, όμως η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία με αποτέλεσμα να καταλήξει.
Το βρέφος ήταν ολλανδικής καταγωγής και βρισκόταν στην Κρήτη με την οικογένειά του για διακοπές.
