Ξάνθη: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Ξάνθης, καθώς εντοπίστηκε νεογνό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων που ανέλαβε την υπόθεση έχει εντοπίσει τη μητέρα και την έχει συλλάβει. Το βρέφος διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Ξάνθης για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του.

Η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει αν το βρέφος γεννήθηκε νεκρό ή αν υπήρξε κάποια άλλη επιπλοκή που οδήγησε στον θάνατό του.

Η μητέρα του νεκρού βρέφους κατηγορείται προς το παρόν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και δεν της έχει απαγγελθεί κάποια άλλη κατηγορία.

