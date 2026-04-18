Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη με νεογέννητο βρέφος - Δίωξη για εμπορία ανθρώπων

Στη σύλληψη ενός 48χρονου ημεδαπού, με δικηγορική ιδιότητα, και μιας 20χρονης αλλοδαπής προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη, μετά την αποκάλυψη μιας περίεργης υπόθεσης αλλοίωσης οικογενειακής κατάστασης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο εμπλεκόμενοι φέρονται να συνήψαν σύμφωνο συμβίωσης ενώ η γυναίκα ήταν έγκυος, με σκοπό το παιδί να αναγνωριστεί ως τέκνο του 48χρονου.

Το βρέφος γεννήθηκε στις 14 Απριλίου και δηλώθηκε κανονικά, όμως την επόμενη κιόλας ημέρα το σύμφωνο λύθηκε. Η υπόθεση κίνησε τις υποψίες των Αρχών όταν οι δύο τους αποχώρησαν από την κλινική με ξεχωριστά οχήματα, με τον 48χρονο να παίρνει το παιδί μαζί του και να προσλαμβάνει νταντά για τη φροντίδα του.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το thestival.gr, η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος των συλληφθέντων δίωξη για εμπορία ανθρώπων, για διατάραξη της οικογενειακής τάξης και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Το μωρό με εντολή εισαγγελέα βρίσκεται σε νεογνολογική κλινική. Οι δύο συλληφθέντες μέχρι να απολογηθούν παραμένουν υπό κράτηση.