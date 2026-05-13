Ηράκλειο: Παρέσυρε συγχωριανό του για να τον σκοτώσει - Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Μια απόπειρα ανθρωποκτονίας που έλαβε χώρα στις αρχές του περασμένου μήνα βγήκε στο προσκήνιο στην Κρήτη, μετά τη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα.

Συγκεκριμένα, ο 47χρονος, φέρεται να είχε διένεξη με έναν 33χρονο συγχωριανό του για κτηνοτροφικές διαφορές και η κατάσταση ξέφυγε, καθώς επιχείρησε να τον πατήσει με το αμάξι και να τον σκοτώσει.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 7 Απριλίου, Μεγάλη Τρίτη, σε περιοχή του δήμου Γόρτυνας, κοντά στο Φουρνοφάραγγο, μετά από έντονο διαπληκτισμό μεταξύ των δύο ανδρών για κτηνοτροφικές διαφορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος βρισκόταν εκτός του οχήματός του όταν τραυματίστηκε, την ώρα που - κατά την εξέλιξη του επεισοδίου - παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που φέρεται να οδηγούσε ο 47χρονος.

Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύτηκε χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύσει η ζωή του. Από την πλευρά του κατηγορούμενου προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι το περιστατικό συνέβη σε συνθήκες έντασης και όχι με πρόθεση, ωστόσο η δικογραφία σχηματίστηκε με βαρύ κατηγορητήριο, ενώ η άλλη πλευρά κάνει λόγο για σκόπιμη ενέργεια.

Η σύλληψη του 47χρονου πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, κατόπιν της έκδοσης του σχετικού εντάλματος, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.