Κέρκυρα: Σύλληψη 54χρονης για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Snapshot Συνελήφθη 54χρονη στην Κέρκυρα απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράνομη οπλοκατοχή.

Η 54χρονη τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο τον 57χρονο σύντροφό της σε προάστιο του νησιού.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στο επεισόδιο.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από την Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας.

Η συλληφθείσα θα παραπεμφθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη τα ξημερώματα σε προάστιο της Κέρκυρας μία 54χρονη για απόπειρα ανθρωποκτονίας καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί όπλων.

Ειδικότερα, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας ενημερώθηκε για τραυματισμό ενός άνδρα 57 ετών, ύστερα από επεισόδιο που σημειώθηκε, σε περιοχή περιφερειακά της πόλης του νησιού.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, οι οποίοι στο πλαίσιο διερεύνησης του περιστατικού διαπίστωσαν ότι η 54χρονη είχε τραυματίσει με αιχμηρό αντικείμενο τον 57χρονο σύντροφό της. Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας

Διαβάστε επίσης