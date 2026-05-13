Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Κατέληξε ο πολυτραυματίας δικυκλιστής μετά τo σφοδρό τροχαίο

Ο δικυκλιστής υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Ο δικυκλιστής που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη υπέκυψε στα τραύμα του.
  • Το τροχαίο σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Δρυμού, μεταξύ Ωραιοκάστρου και Μελισσοχωρίου.
  • Ο οδηγός διασωληνώθηκε στο σημείο και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Το τροχαίο συνέβη κάτω από άγνωστες συνθήκες στις 15:37 της Τετάρτης 13/5.
  • Στο σημείο επιχείρησαν ασθενοφόρα και η Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ με γιατρό.
Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο οδηγός του δικύκλου που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο το μεσημέρι της Τετάρτης (13/5) με όχημα στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Δρυμού, που κινούνταν από Ωραιόκαστρο προς Μελισσοχώρι στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο πολυτραυματίας οδηγός του δικύκλου διασωληνώθηκε στο σημείο από γιατρό του ΕΚΑΒ και διακομίσθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στις 15:37 στην Ε.Ο Θεσσαλονίκης – Δρυμού.

Στο σημείο με εντολή του Ασυρματικου Κέντρου του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ένα όχημα μικρού όγκου τύπου smart και η Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης με γιατρό.

