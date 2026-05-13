Θεσσαλονίκη: Σφοδρή σύγκρουση δίκυκλου με όχημα – Στο νοσοκομείο ένας πολυτραυματίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (13/5) στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στις λίγο μετά τις 15:30 στην Ε.Ο Θεσσαλονίκης – Δρυμού, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αυτοκίνητο συγκρούστηκε σφοδρά με δίκυκλο, με αποτέλεσμα να τραυμαστιστεί σοβαρά ο αναβάτης.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα με εντολή του Ασυρματικού Κέντρου του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, ένα συμβατικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ένα όχημα μικρού όγκου τύπου smart καθώς επίσης και η Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης με γιατρό.

Ο πολυτραυματίας οδηγός του δικύκλου αντιμετωπίστηκε στο σημείο με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα, διασωληνώθηκε από τον γιατρό της Κινητής Ιατρικής Μονάδας του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και διακομίστηκε σε βαριά κατάσταση στο εφημερεύον νοσοκομείο ΓΝΘ Ιπποκράτειο για περαιτέρω αντιμετώπιση.

