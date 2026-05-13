Κρήτη: «Ο γαμπρός μου κάνει θέατρο, έκανε ότι έκλαιγε», υποστηρίζει η μητέρα της 27χρονης

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Η οικογένεια της 28χρονης υποστηρίζει ότι ο 30χρονος σύζυγός της ευθύνεται για τον σοβαρό τραυματισμό της, πιθανώς αφού την χτύπησε και την παρέσυρε με αυτοκίνητο.
  • Η 27χρονη είπε στη μητέρα της ότι τη χτύπησε ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν θυμάται ποιο ήταν.
  • Η μητέρα της 27χρονης υποστηρίζει ότι ο σύζυγος «έπαιζε θέατρο» και έκανε ότι έκλαιγε μετά το περιστατικό.
  • Η μητέρα της 27χρονης απέφυγε να σχολιάσει αν υπήρχε παλαιότερο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.
  • Ο 30χρονος σύζυγος προφυλακίστηκε μετά την απολογία του, ενώ η 27χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και ζητάει τα παιδιά της.
Για εγκληματική ενέργεια κάνει λόγο η οικογένεια της 28χρονης που εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην Παντάνασσα το περασμένο Σάββατο και «δείχνει» ως υπαίτιο τον 30χρονου σύζυγό της.

Οι συγγενείς της 28χρονης είναι πεπεισμένοι ότι ο 30χρονος σύζυγός της, την χτύπησε, την κατέβασε από αυτό το βανάκι και την παρέσυρε με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.

«Μου είπε ότι τη χτύπησε ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν θυμάται ποιο ήταν»

Η μητέρας της 28χρονης ανέφερε σε δηλώσεις της στο Mega τι της είπε η κόρη της που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Η μητέρα της 27χρονης που από την πρώτη στιγμή είναι στο πλευρό της αγωνιά για την υγεία της και όπως λέει το μοναδικό πράγμα που ζητά είναι να γίνει καλά το παιδί της.

Όπως ανέφερε η μητέρα της 27χρονης, μιλήσανε το πρωί της Κυριακής μέσα στο νοσοκομείο. «Τα πρώτα της λόγια ήταν την Κυριακή το πρωί κατά τις έξι που τη ρώτησα: Μάλωσες με αυτόν; Και μου είπε “μαλώσαμε”. Και μετά ήρθε ένας αστυνομικός από το Τμήμα Μαλεβιζίου και τη ρωτούσαμε μαζί. Πώς έγινε αγάπη μου; Τι έγινε; Και μου είπε ότι τη χτύπησε ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν θυμάται ποιο ήταν το αυτοκίνητο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα της 27χρονης στη συνέχεια απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε ότι είναι πολύ πιθανόν το αυτοκίνητο που παρέσυρε και τραυμάτισε την κόρης της να ήταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο σύζυγός της, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η 27χρονη μέχρι στιγμής δεν έχει αναφέρει κάτι τέτοιο.

«Έπαιζε θέατρο γιατί είδε τι έκανε»

Αμέσως μετά η μητέρα της 27χρονης αναφέρθηκε στην συνομιλία που είχε με τον 30χρονο αμέσως μετά το συμβάν. Όπως είπε την πήρε τηλέφωνο και την ενημέρωσε για το τι συνέβη. Όπως υποστήριξε η μητέρα της 28χρονης ο 30χρονος «έπαιζε θέατρο γιατί είδε τι έκανε».

«Όταν με πήρε τηλέφωνο, μου είπε ότι η Γωγώ έπεσε από το αυτοκίνητο και χτύπησε στο κεφάλι», ανέφερε και συμπλήρωσε: «όταν έφτασα εκεί, έκανε ότι έκλαιγε γιατί τον ξέρω πάρα πολύ καλά».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μητέρα της 27χρονης απέφυγε να απαντήσει για το αν στο παρελθόν υπήρχε κάποιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του ζευγαριού. «Ότι είναι να καταθέσω το έχω καταθέσει», τόνισε.

Όσον αφορά την 27χρονη, η μητέρα της είπε ότι πονάει και ζητάει συνεχώς τα παιδιά της ενώ προτού καταλήξεισημείωσε ότι το μόνο που θέλει είναι να γίνει καλά το παιδί της και πως νοιώθει ανακουφισμένη από την προφυλάκιση του 30χρονου, που οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την απολογία του.

