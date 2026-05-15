Κίνηση τώρα: Με το «καλημέρα» στο... κόκκινο ο Κηφισός - Πού υπάρχουν προβλήματα

Η σημερινή πρωινή κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής παρουσιάζει τις αναμενόμενες καθυστερήσεις κατά τις ώρες αιχμής, επηρεάζοντας σημαντικά τις μετακινήσεις των οδηγών.

Ιδιαίτερα προβλήματα παρατηρούνται στη Λεωφόρο Κηφισού, την Αττική Οδό και τη Λεωφόρο Κηφισίας, ενώ στο κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά η κυκλοφορία παραμένει επιβαρυμένη.

Στη Λεωφόρο Κηφισού, τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες στην άνοδο, από το ύψος του Περιστερίου έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς και στην κάθοδο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Η κίνηση χαρακτηρίζεται σημειωτόν, δημιουργώντας σημαντική ταλαιπωρία στους οδηγούς που χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο άξονα για τις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Η Αττική Οδός παρουσιάζει σοβαρές καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο μεταξύ του κόμβου Φυλής και του κόμβου Κηφισίας, όπου οι χρόνοι αναμονής ξεπερνούν τα 20-30 λεπτά. Παρόμοια εικόνα επικρατεί και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όπου η αυξημένη κυκλοφορία επιβαρύνει την ομαλή ροή των οχημάτων.

Στη Λεωφόρο Κηφισίας, η κυκλοφορία είναι αυξημένη και καταγράφονται τοπικά προβλήματα τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, κυρίως κοντά στις περιοχές του Ψυχικού και του Χαλανδρίου. Η συμφόρηση επηρεάζει τις μετακινήσεις, ειδικά τις πρωινές ώρες αιχμής.

Στο κέντρο της Αθήνας, η κυκλοφορία παρουσιάζει έντονη επιβάρυνση στις Λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς και στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων. Οι οδηγοί καλούνται να προγραμματίσουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους εντός της πρωτεύουσας.

Παράλληλα, στο λιμάνι του Πειραιά παρατηρείται αυξημένη κίνηση και τοπικές καθυστερήσεις στους γύρω δρόμους πρόσβασης, λόγω της αυξημένης ροής οχημάτων προς και από το λιμάνι, που εξυπηρετεί καθημερινά μεγάλο όγκο επιβατών και εμπορευμάτων.