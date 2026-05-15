Youth Pass: Λήγει η ημερομηνία για τις αιτήσεις - Πώς θα πάρετε το voucher των 150 ευρώ

Πρόκειται για ένα σημαντικό Πρόγραμμα που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Εσωτερικών, με στόχο την ενθάρρυνση συμμετοχής των νέων στις πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες, καθώς και την ενίσχυση του εγχώριου πολιτιστικού και τουριστικού κλάδου

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Οι νέοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος έως τις 31.12.2025 μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το Youth Pass έως τις 15 Μαΐου 2026 μέσω vouchers.gov.gr ή ΚΕΠ.
  • Το πρόγραμμα παρέχει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα για αγορές σε πολιτιστικές, τουριστικές και μεταφορικές επιχειρήσεις χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
  • Η αίτηση υποβάλλεται μία φορά και δεν επανυποβάλλεται μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους, ενώ η κάρτα παραμένει ενεργή για δύο χρόνια από την έκδοσή της.
  • Οι δικαιούχοι ενημερώνονται για την ενεργοποίηση της κάρτας μέσω sms ή email, και η πίστωση γίνεται έως τις 31 Μαΐου με πιθανή καθυστέρηση 1
  • 2 εργάσιμων ημερών.
  • Το Youth Pass αποτελεί μόνιμο μέτρο ενίσχυσης νέων, με αιτήσεις που γίνονται κάθε χρόνο από 1η Απριλίου έως 15 Μαΐου και καταβολή της ενίσχυσης έως 31 Μαΐου.
Στο vouchers.gov.gr μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για το Youth Pass οι νέοι, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει είτε το 18ο έτος, είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους έως και την 31.12.2025.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους είτε στο vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ έως και την 15η Μαΐου 2026. Με τον τρόπο αυτό, λαμβάνουν χωρίς εισοδηματικά κριτήρια μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ, την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν επανυποβάλλεται μετά και τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου. Ωστόσο, αν για τον οποιοδήποτε λόγο, ένας νέος δεν υποβάλει την αίτησή του όταν είναι 18 ετών, μπορεί να το πράξει όταν γίνει 19 ετών, λαμβάνοντας την ενίσχυση μόνο για το δεύτερο έτος και όχι αναδρομικά.

Μετά την υποβολή της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού μέσω γραπτού μηνύματος (sms) ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Η πίστωση της ενίσχυσης γίνεται με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου. Σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση 1-2 εργάσιμων ημερών έως να λάβουν την ενίσχυση οι δικαιούχοι. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του δικαιούχου παραμένει ενεργοποιημένη για δύο (2) έτη από τον επόμενο μήνα της έκδοσής της.

Το Youth Pass αποτελεί ένα μόνιμο μέτρο ενίσχυσης των νέων. Στο πλαίσιο αυτό, η ειδική εφαρμογή θα δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων από την 1η Απριλίου έως και την 15η Μαΐου κάθε έτους. Η ενίσχυση για όλους τους δικαιούχους καταβάλλεται μια φορά ετησίως μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους.

Η δράση του Youth Pass υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) µε χρηματοδότηση του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η ανάπτυξη της πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με τη  Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Για υποβολή της αίτησης και περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία: https://vouchers.gov.gr/youthpass

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

