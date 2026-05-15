Οδύσσεια: Πόσα λεφτά θα δώσει το ελληνικό κράτος για την ταινία που προκαλεί θύελλα αντιδράσεων

Το ομηρικό έπος, σε μια χολιγουντιανή εκδοχή που φαίνεται να έχει ελάχιστη σχέση με την αρχαία Ελλάδα, βρίσκεται στο στόχαστρο για τις επιλογές του καστ που πολλοί χαρακτηρίζουν ως παραχάραξη της ιστορίας.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ο Christopher Nolan και ο Tom Holland στα γυρίσματα της ταινίας «Odyssey»

Μπορεί η ταινία «Οδύσσεια» το Κρίστοφερ Νόλαν να ξεσηλώνει θύελλα αντιδράσεων πριν καν προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Ιούλιο, όμως από ότι φαίνεται το ελληνικό κράτος έχει βάλει το χέρι στην τσέπη χρηματοδοτώντας γενναιόδωρα το χολιγουντιανό έργο.

Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Βρετανού σκηνοθέτη, κατηγορώντας τον ότι «ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου» και προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες. Ο Μασκ υποστήριξε ότι ο Νόλαν επέλεξε τη μαύρη ηθοποιό Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης και της Κλυταιμνήστρας με μοναδικό κίνητρο τα βραβεία και την υπακοή στα κριτήρια διαφορετικότητας της Ακαδημίας, χαρακτηρίζοντας τον σκηνοθέτη «δειλό».

Την ίδια ώρα, η συμμετοχή του Έλιοτ Πέιτζ στον ρόλο του Αχιλλέα, ενός τρανς καλλιτέχνη και γνωστού υποστηρικτή της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, έχει προκαλέσει σωρεία σχολίων για την αλλοίωση της αρρενωπότητας του ομηρικού ήρωα.

Φιλόλογοι και μελετητές της αρχαίας γραμματείας επισημαίνουν ότι ο Όμηρος περιγράφει ρητά την Ελένη ως «λευκώλενο» και «ξανθή», χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στον μεσογειακό φαινότυπο της εποχής του Χαλκού και όχι στις τρέχουσες επιλογές της παραγωγής.

Η κρατική χρηματοδότηση

Κι όμως, η συζήτηση στην Ελλάδα παίρνει μια ακόμη διάσταση, καθώς το έργο φαίνεται να χρηματοδοτείται αδρά από το ελληνικό κράτος. Σύμφωνα με το Star, υπάρχει έγγραφο που αποδεικνύει ότι έχουν προεγκριθεί 6.600.000 ευρώ από τη δημόσια δαπάνη για τη συγκεκριμένη ταινία. Η συνολική δαπάνη που ζητά η παραγωγή αγγίζει τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δλετίο ειδήσεων του Star, η απόφαση για τη χρηματοδότηση έχει προχθεσινή ημερομηνία, γεγονός που προκαλεί ακόμη περισσότερα ερωτήματα.

