Βιταμίνη D: Πρέπει να την παίρνετε με το φαγητό ή με άδειο στομάχι;

Μπορεί να παίρνετε βιταμίνη D σε λάθος χρόνο για μέγιστη απορρόφηση.

Η βιταμίνη D μπορεί να ληφθεί με άδειο στομάχι, αλλά αυτός συνήθως δεν είναι ο καλύτερος τρόπος, για να την απορροφήσετε.

Επειδή η βιταμίνη D είναι λιποδιαλυτή, η λήψη της μαζί με ένα γεύμα ή σνακ που περιέχει κάποιο λίπος γενικά βοηθά το σώμα να τη χρησιμοποιήσει πιο αποτελεσματικά.

Γιατί η τροφή βοηθά στην απορρόφηση της βιταμίνης D

Η βιταμίνη D διαλύεται στο λίπος, όχι στο νερό. Αυτό σημαίνει ότι απορροφάται πιο αποτελεσματικά όταν η πέψη περιλαμβάνει διαιτητικό λίπος.

Δεν χρειάζεστε ένα βαρύ ή λιπαρό γεύμα. Ένα κανονικό γεύμα με υγιή λιπαρά είναι αρκετό, όπως:

  • Αυγά
  • Γιαούρτι
  • Ξηροί καρποί ή σπόροι
  • Αβοκάντο
  • Ελαιόλαδο
  • Λιπαρά ψάρια
  • Τυρί
  • Ένα ισορροπημένο μεσημεριανό γεύμα ή δείπνο

Η λήψη βιταμίνης D μόνο με νερό δεν είναι συνήθως επικίνδυνη, αλλά μπορεί να κάνει το συμπλήρωμα λιγότερο αποτελεσματικό, ειδικά εφόσον, για να παίρνετε συμπλήρωμα, σημαίνει ότι προσπαθείτε να διορθώσετε τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D.

Είναι το πρωινό, το μεσημεριανό γεύμα ή το βραδινό γεύμα καλύτερα;

Η καλύτερη ώρα είναι αυτή που μπορείτε να ακολουθείτε με συνέπεια. Για πολλούς ανθρώπους, το πρωινό ή το μεσημεριανό γεύμα λειτουργούν καλά, επειδή είναι πιο εύκολο να τα θυμούνται.

Εάν το πρωινό σας είναι πολύ ελαφρύ ή χωρίς λιπαρά, η λήψη βιταμίνης D με το μεσημεριανό ή το βραδινό γεύμα μπορεί να είναι καλύτερη. Το κλειδί δεν είναι το… ρολόι. Είναι ο συνδυασμός του συμπληρώματος με τροφή που υποστηρίζει την καλύτερη απορρόφησή του.

Μερικοί προτιμούν να μην λαμβάνουν βιταμίνη D αργά το βράδυ εάν αισθάνονται ότι επηρεάζει τον ύπνο τους, αλλά οι επιδράσεις του χρονισμού λήψης ποικίλλουν. Η συνέπεια και η απορρόφηση έχουν μεγαλύτερη σημασία από μια τέλεια ώρα.

Ποιος πρέπει να είναι πιο προσεκτικός;

Μερικοί μπορεί να έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα στην απορρόφηση της βιταμίνης D ή μπορεί να χρειάζονται ιατρική καθοδήγηση σχετικά με τη δοσολογία.

Αυτό περιλαμβάνει άτομα με:

  • Χαμηλή βιταμίνη D (επιβεβαιωμένη με εξετάσεις)
  • Περιορισμένη έκθεση στον ήλιο
  • Σκούρο δέρμα
  • Μεγαλύτερη ηλικία
  • Παχυσαρκία
  • Κοιλιοκάκη, νόσο του Crohn ή άλλες παθήσεις δυσαπορρόφησης λίπους
  • Νόσος του ήπατος, της χοληδόχου κύστης ή του παγκρέατος
  • Ιστορικό βαριατρικής χειρουργικής επέμβασης
  • Ορισμένα φάρμακα που επηρεάζουν την απορρόφηση λίπους

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η σωστή λήψη βιταμίνης D με την τροφή έχει μεγαλύτερη σημασία, αλλά η δοσολογία θα πρέπει να εξατομικεύεται.

Γίνεται να πάρει κανείς υπερβολική ποσότητα βιταμίνης D;

Ναι. Η βιταμίνη D αποθηκεύεται στο σώμα, επομένως οι πολύ υψηλές δόσεις μπορούν να συσσωρευτούν με την πάροδο του χρόνου.

Η υπερβολική ποσότητα βιταμίνης D μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα ασβεστίου και μπορεί να προκαλέσει ναυτία, έμετο, αδυναμία, σύγχυση, υπερβολική δίψα, συχνή ούρηση, πέτρες στα νεφρά ή νεφρική βλάβη.

Γι' αυτό τα συμπληρώματα υψηλής δόσης δεν πρέπει να λαμβάνονται μακροχρόνια και αλόγιστα. Εάν υπάρχει υποψία ανεπάρκειας, οι εξετάσεις και η ιατρική καθοδήγηση είναι ασφαλέστερα από τις εικασίες.

Πώς να λαμβάνετε σωστά τη βιταμίνη D

Μια απλή ρουτίνα λειτουργεί καλύτερα:

  • Λάβετε βιταμίνη D με ένα γεύμα ή σνακ που περιέχει λίπος
  • Αποφύγετε να βασίζεστε μόνο στον καφέ ως «γεύμα»
  • Πάρτε τον την ίδια ώρα κάθε μέρα για να δημιουργήσετε συνήθεια
  • Ακολουθήστε τη δοσοληψία όπως ορίζεται στην ετικέτα ή τη συμβουλή του κλινικού σας γιατρού
  • Ρωτήστε πριν συνδυάσετε υψηλή δόση βιταμίνης D με ασβέστιο ή πολλαπλά συμπληρώματα

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να λαμβάνω βιταμίνη D σε φάση νηστείας;

Μπορείτε, αλλά η απορρόφηση μπορεί να είναι χαμηλότερη χωρίς φαγητό. Εάν ακολουθείτε διαλειμματική νηστεία, πάρτε βιταμίνη D κατά τη διάρκεια του διατροφικού σας παραθύρου με ένα γεύμα.

Είναι η βιταμίνη D3 καλύτερη από τη D2;

Και οι δύο μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα βιταμίνης D, αλλά η βιταμίνη D3 συχνά αυξάνει τα επίπεδα στο αίμα πιο αποτελεσματικά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο κλινικός σας γιατρός μπορεί να συστήσει οποιοδήποτε από τα δύο, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Πρέπει να λαμβάνεται βιταμίνη D με ασβέστιο;

Μερικές φορές, ειδικά για την υγεία των οστών, αλλά δεν χρειάζονται όλοι και τα δύο. Άτομα με νεφρική νόσο, υψηλά επίπεδα ασβεστίου ή ιστορικό νεφρολιθίασης θα πρέπει πρώτα να ζητήσουν ιατρική συμβουλή.

Συμπέρασμα

Η βιταμίνη D συνήθως απορροφάται καλύτερα με ένα γεύμα ή σνακ που περιέχει κάποιο λίπος. Η λήψη της με άδειο στομάχι δεν είναι συνήθως επιβλαβής, αλλά μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα του συμπληρώματος.

Πηγές:
verywellhealth.com
nih.gov (1)
nih.gov (2)
mayoclinic.org

