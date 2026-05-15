Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (15/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
15/5/2026 6:30:00 πμ
15/5/2026 5:30:00 μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΣΚΡΑ - ΑΝΑΤ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΡΟΔΟΥ
212
Κατασκευές
15/5/2026 8:00:00 πμ
15/5/2026 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΠΑΛΑΜΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΣΑΡΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΣΑΡΡΗ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΠΑΛΑΜΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
566
Λειτουργία
15/5/2026 8:00:00 πμ
15/5/2026 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΝΕΟΦ. ΒΑΜΒΑ απο κάθετο: ΚΑΨΑΛΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. Β. ΣΟΦΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
563
Λειτουργία
15/5/2026 8:00:00 πμ
15/5/2026 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ 35 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
564
Λειτουργία
15/5/2026 8:00:00 πμ
15/5/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΜΑΛΕΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΝΟ 124 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
552
Κατασκευές
15/5/2026 8:00:00 πμ
15/5/2026 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΥΑΛΕΩΝ απο κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
561
Λειτουργία
15/5/2026 8:00:00 πμ
15/5/2026 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΦΥΛΗΣ απο κάθετο: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΦΥΛΗΣ έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΧΑΡΝΩΝ απο κάθετο: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
560
Λειτουργία
15/5/2026 8:00:00 πμ
15/5/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΣΙΛΑΝΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΥΚΛΩΠΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
534
Λειτουργία
15/5/2026 8:00:00 πμ
15/5/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΣΙΛΑΝΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΥΚΛΩΠΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
534
Λειτουργία
15/5/2026 8:00:00 πμ
15/5/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.ΡΑΛΛΗ, ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.
329
Κατασκευές
15/5/2026 8:00:00 πμ
15/5/2026 4:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΜΕΘΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ.
330
Κατασκευές
15/5/2026 8:00:00 πμ
15/5/2026 5:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΙΟ ΟΔΟΙ ΚΟΡΔΕΛΑ ΑΝΔΡΕΑ - ΠΡΩΤΕΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΥΔΡΑΣ - ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ - ΤΡΙΤΩΝΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - ΜΟΛΠΗΣ - ΝΗΡΗΙΔΩΝ - ΣΕΙΡΗΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
438
Λειτουργία
15/5/2026 8:00:00 πμ
15/5/2026 5:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΟΔΟΙ ΒΕΝΕΤΗ - 6Η - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1638
Λειτουργία
15/5/2026 8:00:00 πμ
15/5/2026 6:30:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ απο κάθετο: Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΜΝΟΥ απο κάθετο: Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΪΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΟΥ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΟΥ απο κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:30 μμ
527
Κατασκευές
15/5/2026 8:00:00 πμ
15/5/2026 6:30:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ απο κάθετο: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ απο κάθετο: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΙΘΥΝΙΑΣ απο κάθετο: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ απο κάθετο: ΞΑΝΘΟΥ έως κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΑΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΤΣΩΝ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΪΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 06:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΪΔΟΣ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ έως κάθετο: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 06:30 μμ
527
Κατασκευές
15/5/2026 8:30:00 πμ
15/5/2026 4:30:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΙΠΙΝΟΥ - ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ - ΤΣΑΚΑΛΩΦ - ΤΑΙΝΑΡΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ - ΛΕΩΝΙΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΑΣ - ΠΕΛΟΠΙΔΑ - ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ
222
Λειτουργία
15/5/2026 8:30:00 πμ
15/5/2026 6:00:00 μμ
Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ
ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ, ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΦΟΡΤΗΓΑ, ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΝΤΙΛΙ, ΤΡΥΠΙΑ ΣΠΗΛΙΑ, ΣΤΗΝ ΒΛΥΧΑΔΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΟΥΛΗ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΟΝΙΤΣΗΣ, ΘΡΑΚΗΣ, ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ, 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, ΟΔΟΣ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ - ΟΔΩΝ
1502
Λειτουργία
15/5/2026 9:00:00 πμ
15/5/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΦΟΡΝΕΖΗ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ απο κάθετο: ΦΟΡΝΕΖΗ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΟΡΝΕΖΗ ΝΟ 14 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
554
Κατασκευές
15/5/2026 9:00:00 πμ
15/5/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΦΟΡΝΕΖΗ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΦΟΡΝΕΖΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
553
Κατασκευές
15/5/2026 9:00:00 πμ
15/5/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΣΚΙΠΗ έως κάθετο: Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 186 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
544
Κατασκευές
15/5/2026 12:00:00 μμ
15/5/2026 3:00:00 μμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΓΑΡΥΤΤΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΠΛΑΠΟΎΤΑ, ΤΣΑΛΔΑΡΗ, ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ, ΚΙΜΩΝΟΣ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ, ΕΥΡΙΠΟΥ, ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΧΙΟΥ.
291
Κατασκευές
15/5/2026 12:00:00 μμ
15/5/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ απο κάθετο: ΑΝΤΙΛΟΧΟΥ έως κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ
562
Λειτουργία