Αναστάτωση στο κέντρο της Αθήνας: Δύο άτομα ανέβηκαν σε γερανό με πανό για τα προσφυγικά

Ένταση επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, καθώς δύο άτομα ανέβηκαν σε γερανό έργων του μετρό στη συμβολή των οδών Αλεξάνδρας και Μουστοξύδη, όπου ανάρτησαν πανό σχετικά με τα προσφυγικά.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ώρες μετά τη σύλληψη πέντε ατόμων στον Λυκαβηττό, τα οποία είχαν επίσης αναρτήσει πανό για το προσφυγικό ζήτημα, σε σημείο απέναντι από την κατοικία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την επιχείρηση των αρχών ή για τα αιτήματα των ατόμων που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

