Κίνηση τώρα: Απελπισία για τους οδηγούς στον Κηφισό – Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Με συντροφιά το ράδιο, καφέ και… υπομονή πρέπει να κυλήσει το πρωινό για όλους όσοι κινούνται με αυτοκίνητα στους βασικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (16/03).

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στον Κηφισό (και στα δύο ρεύματα, από Αιγάλεω έως Νέα Ιωνία), την Κηφισίας (στο ύψος του Ψυχικού), τη Μεσογείων, τη Λεωφόρο Αθηνών αλλά και τους δρόμους πέριξ του λιμανιού του Πειραιά.

Στην Αττική Οδό, καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ, σύμφωνα με την Τροχαία, αυξημένη κίνηση υπάρχει επίσης στους εξής άξονες:

Αθηνών – Κορίνθου / Λ. Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου.

Αθηνών – Λαμίας, από Αθήνα έως κόμβο Καλυφτάκη, στο ρεύμα εξόδου.

Λιμάνι Πειραιά.

Λεωφόρος Σχιστού.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, η συμφόρηση ξεκινά από το ύψος του Χαϊδαρίου και φτάνει έως τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Η κυκλοφορία δυσχεραίνεται και από συγκέντρωση υδάτων σε ορισμένα σημεία.