«Το doomscrolling ταλανίζει την κοινωνία»: Οι μαθητές για το θέμα που έπεσε στη Νεοελληνική Γλώσσα

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις έκαναν πρεμιέρα σήμερα Παρασκευή (29/5) με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Όπως τονίζουν οι περισσότεροι εξεταζόμενοι, τα θέματα ήταν βατά κι αναμενόμενα, καθώς επρόκειτο για ένα από τα SOS για τα οποία είχαν προετοιμαστεί.

Εξερχόμενοι από το εξεταστικό κέντρο, μαθητές κατέθεσαν την εμπειρία τους στο Newsbomb κι έκαναν μια μίνι αποτίμηση της πρώτης ημέρας των εξετάσεων.

«Ήταν ένα θέμα επίκαιρο. Στην τρίτη ηλικία δεν μας αφορά τόσο, αλλά έλεγε και για τους νέους και πώς μπορεί η τεχνολογία να τους απομονώσει. "Κόλλησα" στο θέμα, οπότε βρήκα να γράψω. Η τεχνολογία μπορεί να απομονώσει τους νέους. Όπως αυτό που έχουν βγάλει και σχετική διαφήμιση για το doomscrolling. Δεν θα το χαρακτήριζα μάστιγα, είναι βαρύ, αλλά σίγουρα ταλανίζει την κοινωνία» είπε αρχικά ο νεαρός μαθητής και πρόσθεσε: «Ελπίζω να έχουμε καλή επιτυχία όλα τα παιδιά που γράφουμε, και να κατακτήσει ο καθένας τους στόχους του. Εγώ θέλω να περάσω Ψυχολογία στο Πάντειο ή Σιβιτανίδειο. κι αν πάμε... κουβά, σε κανένα ΙΕΚ μαγειρικής».

Έτερη μαθήτρια, που είπε ότι καταρχάς φέτος διαγωνίζεται για την εμπειρία, τόνισε ότι το θέμα της... αναπτέρωσε το ηθικό. «Θεωρώ ότι τα πήγα καλά. Φέτος δίνω πιο πολύ για προετοιμασία για να ξαναδώσω του χρόνου. Θεωρώ ότι θα πάρω καλό βαθμό. Το θέμα ήταν για ένα θέμα σχολικής εφημερίδας. Να γράψουμε για τη μοναξιά, για νέους και τρίτη ηλικία και πώς μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί. Άγχος δεν ένιωθα, το περίμενα να πέσει κάτι τέτοιο ή μοναξιά ή τεχνητή νοημοσύνη. Νιώθω πολύ καλά. Στοχεύω να περάσω στην Ευελπίδων», είπε χαρακτηριστικά.

«Είχα να γράψω, αν και τα πήγα μέτρια, όλοι χάρηκαν για το θέμα που έπεσε» είπε μεταξύ άλλων έτερος εξεταζόμενος.

«Ωραίο θέμα η μοναξιά, μπορούσαμε να το αναπτύξουμε καλά. Ήταν βατά, είχα προετοιμαστεί ιδιαίτερα και στο φροντιστήριο και στο σχολείο για το θέμα της μοναξιάς στην τρίτη ηλικία», πρόσθεσε μία ακόμη εξεταζόμενη.

«Πολύ επίκαιρο το θέμα, πιστεύω ότι έχω γράψει πολύ καλά. Έγραψα ότι οι νέοι πρέπει να αλληλοβοηθηθούν με την τρίτη ηλικία και να σταματήσει να υφίσταται το χάσμα των γενεών» είπε από την πλευρά του άλλος διαγωνιζόμενος.

