UNIC Athens: Ένας ακαδημαϊκός κόμβος γνώσης, έρευνας και καινοτομίας με διεθνή προοπτική

Η ανώτατη εκπαίδευση μετασχηματίζεται με ταχείς ρυθμούς. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και η ανάγκη για ουσιαστική σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την κοινωνία διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο, στο οποίο τα πανεπιστήμια καλούνται να λειτουργήσουν ως κέντρα γνώσης, έρευνας και καινοτομίας με διεθνή προσανατολισμό.

Σε αυτό το περιβάλλον, το UNIC Athens, η ακαδημαϊκή και ερευνητική βάση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, φέρνει μια νέα προσέγγιση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή αριστεία με τη βιωματική μάθηση, την έρευνα αιχμής και τη στενή σύνδεση με τις σύγχρονες επαγγελματικές απαιτήσεις.

Σπουδές με διεθνή προοπτική και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας

Η επιλογή των κατάλληλων σπουδών καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις μελλοντικές επαγγελματικές και ακαδημαϊκές προοπτικές. Έτσι, το UNIC Athens προσφέρει προγράμματα σπουδών σε τομείς με υψηλή ζήτηση και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης όπως η Ιατρική, η Νομική, η Φαρμακευτική, η Ψυχολογία, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Λογιστική, η Διοίκηση Μάρκετινγκ, η Πληροφορική και η Επιστήμη Δεδομένων. Η ακαδημαϊκή του προσφορά θα διευρύνεται σταδιακά με νέα προγράμματα, με στόχο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας αγοράς εργασίας που μεταβάλλεται με ταχύτητα.

Οι διδάσκοντες είναι ακαδημαϊκοί με διεθνές κύρος και σημαντικό ερευνητικό έργο, ενώ οι φοιτητές αποκτούν πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με κέντρα καινοτομίας, έρευνας και επιχειρηματικότητας, καθώς και στην παγκόσμια κοινότητα αποφοίτων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύουν ουσιαστικά τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους προοπτικές.

Έμφαση στη βιωματική μάθηση και την πρακτική εκπαίδευση

Η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στη θεωρητική κατάρτιση. Μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, αξιοποίηση της τεχνολογίας σε κάθε στάδιο και έμφαση στη βιωματική μάθηση, τα προγράμματα σπουδών καλλιεργούν δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητες στη σύγχρονη εποχή όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η ηγεσία και η προσαρμοστικότητα.

Ξεχωριστή θέση κατέχει η πρακτική εκπαίδευση, η οποία συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση με τις πραγματικές συνθήκες του επαγγελματικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία της Ιατρικής Σχολής του UNIC Athens με το Hellenic Healthcare Group, μέσω της οποίας οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιούν την κλινική τους εκπαίδευση και μέρος της ερευνητικής τους δραστηριότητας σε νοσοκομεία του Ομίλου όπως το Υγεία, το Metropolitan Hospital, το Metropolitan General και το Μητέρα, αποκτώντας πρόσβαση σε σύγχρονες ιατρικές υποδομές σε ένα υψηλού επιπέδου περιβάλλον.

Έρευνα και καινοτομία με διεθνή προσανατολισμό

Η έρευνα αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητας του UNIC Athens καθώς δημιουργεί νέα γνώση και αναπτύσσει λύσεις που μπορούν να απαντήσουν στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο. Κομβικό ρόλο κατέχει το UNIC Evolve, η ερευνητική πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η οποία εστιάζει στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και τη βιοτεχνολογία. Μέσα από τη σύνδεση της διατροφής, του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης βιολογίας και των δεδομένων πραγματικής ζωής, το πρόγραμμα επιδιώκει να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων μοντέλων προληπτικής ιατρικής και εξατομικευμένης υποστήριξης υγείας.

Οι δε ακαδημαϊκοί και ερευνητές του UNIC Athens συμμετέχουν ενεργά σε διεθνή ερευνητικά δίκτυα και συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα, οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα διεθνώς. Έτσι, ενισχύουν τη διασύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την καινοτομία και την εφαρμοσμένη έρευνα.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργασιών διαδραματίζει και η συνεργασία του UNIC Athens με το Πανεπιστήμιο Purdue, ένα από τα 10 κορυφαία δημόσια ερευνητικά πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτής περιλαμβάνονται κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα, προγράμματα executive education, καθώς και το περιφερειακό γραφείο του Purdue στο campus του UNIC Athens στο The Ellinikon. Παράλληλα, μέσα από το οικοσύστημα του UNIC Evolve, αναπτύσσονται συνέργειες με φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ενισχύοντας τη θέση του UNIC Athens στον εγχώριο και διεθνή χάρτη της έρευνας και της καινοτομίας.

Μια σύγχρονη πανεπιστημιούπολη στο Ελληνικό

Η φοιτητική ζωή δεν διαμορφώνεται μόνο μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Οι υποδομές, το περιβάλλον και οι ευκαιρίες αλληλεπίδρασης αποτελούν εξίσου σημαντικά στοιχεία της συνολικής εμπειρίας.

Το UNIC Athens στεγάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις 12.500 τ.μ. στο Ελληνικό, σε άμεση γειτνίαση με το The Ellinikon που πληρούν τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα πανεπιστημιακών υποδομών. Αυτές περιλαμβάνουν σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο, άνετους κοινόχρηστους χώρους, εξειδικευμένα εργαστήρια για ιατρικές και φαρμακευτικές σπουδές, ιατρική εκπαίδευση και επιστημονική έρευνα, αίθουσες μάθησης PBL (Problem-Based Learning), καθώς και πρότυπες αίθουσες OSCEs (Objective Structured Clinical Examinations) για την ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων.

Το φυσικό φως, οι λειτουργικοί χώροι και η άμεση πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο της Αθήνας, δημιουργούν ένα περιβάλλον που συνδυάζει τις απαιτήσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας με έναν σύγχρονο, μεσογειακό τρόπο ζωής.

Τα επόμενα χρόνια, η ανάπτυξη του campus θα συνεχιστεί δυναμικά. Με ορίζοντα το 2028 και το 2031, το UNIC Athens αναμένεται να εξελιχθεί στη μοναδική πανεπιστημιούπολη εντός του The Ellinikon, με συνολικές υποδομές 150.000 τ.μ., για Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό Κέντρο, φοιτητικές εστίες με περίπου 850 ειδικά σχεδιασμένα δωμάτια και Living Labs, στα οποία θα ενσωματωθούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής κι ευεξίας.

Οι σύγχρονες συνθήκες της ανώτατης εκπαίδευσης απαιτούν μια ολοκληρωμένη εμπειρία φοιτητικής ζωής που συνδυάζει την ακαδημαϊκή αριστεία με ένα ποιοτικό, εξωστρεφές και ασφαλές περιβάλλον. Η ολοκλήρωση των εργασιών του The Ellinikon και η επέκταση της πανεπιστημιούπολης του UNIC Athens θα προσφέρουν ακριβώς αυτό: Έναν διεθνή εκπαιδευτικό κόμβο στη Μεσόγειο σε ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής, σύγχρονων υποδομών, πολιτιστικών δράσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων, σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μέλλοντος.