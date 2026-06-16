Ο κόσμος το 2036: 450 ειδικοί δείχνουν... πόλεμο, εξάπλωση πυρηνικών και εξέλιξη AI

Έρευνα από το think tank, Atlantic Council ζήτησε από 450 ειδικούς μη κερδοσκοπικών οργανισμών, κυβερνήσεων, πανεπιστημίων και εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα να προβλέψουν πώς θα είναι ο κόσμος σε 10 χρόνια.

Συνολικά, το 63% των ερωτηθέντων εμφανίστηκε απαισιόδοξο, δηλώνοντας πως θα βρισκόμαστε σε αρκετά χειρότερη κατάσταση, από ότι τώρα.

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