Ο κόσμος το 2036: 450 ειδικοί δείχνουν... πόλεμο, εξάπλωση πυρηνικών και εξέλιξη AI
450 ειδικοί προβλέπουν πως θα είναι ο κόσμος το 2036 και στο προσκήνιο έρχεται ο πόλεμος, τα πυρηνικά όπλα και η τεχνητή νοημοσύνη.
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Έρευνα από το think tank, Atlantic Council ζήτησε από 450 ειδικούς μη κερδοσκοπικών οργανισμών, κυβερνήσεων, πανεπιστημίων και εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα να προβλέψουν πώς θα είναι ο κόσμος σε 10 χρόνια.
Συνολικά, το 63% των ερωτηθέντων εμφανίστηκε απαισιόδοξο, δηλώνοντας πως θα βρισκόμαστε σε αρκετά χειρότερη κατάσταση, από ότι τώρα.
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