Ηράκλειο: Ελεύθερος υπό όρους ο παππούς του βρέφους που κατέληξε στο ΠΑΓΝΗ

Snapshot Ο 45χρονος παππούς του βρέφους αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και υποχρέωση παρουσίας στο Αστυνομικό Τμήμα για πέντε ημέρες.

Το 15 μηνών βρέφος παρουσίαζε συμπτώματα αδιαθεσίας και είχε εξεταστεί από παιδίατρο πριν την επιδείνωση της υγείας του και τη μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.

Σε βάρος του παππού ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για έκθεση ανηλίκου, ενώ η υπόθεση διερευνάται από αστυνομικές και δικαστικές Αρχές.

Οι συγγενείς και κάτοικοι του καταυλισμού όπου διέμενε η οικογένεια υποστηρίζουν τον παππού και απορρίπτουν τους ισχυρισμούς περί παραμέλησης.

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής αναμένονται για να αποσαφηνίσουν τα αίτια θανάτου και τις συνθήκες του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και υποχρέωση παρουσίας στο Αστυνομικό Τμήμα για το πρώτο πενθήμερο αφέθηκε ο 45χρονος παππούς του βρέφους που κατέληξε το απόγευμα της Παρασκευής (13/06) στο ΠΑΓΝΗ.

Ο κατηγορούμενος νωρίτερα, το πρωί της Τρίτης (16/6) οδηγήθηκε ενώπιων των δικαστικών Αρχών προκειμένου να απολογηθεί. Σε βάρος του είχε ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για έκθεση ανηλίκου.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το βρέφος παρουσίαζε συμπτώματα αδιαθεσίας κατά το προηγούμενο 24ωρο, με εμετούς και επιβαρυμένη κλινική εικόνα. Μάλιστα, είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος φέρεται να είχε συστήσει φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ταχύτατα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή.

Η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των αστυνομικών και δικαστικών Αρχών, οι οποίες εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το παιδί.

Ο 45χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τη φροντίδα του βρέφους όσο οι γονείς του εργάζονταν στη Σαντορίνη, συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, στον καταυλισμό της Νέας Αλικαρνασσού, όπου διέμενε η οικογένεια, συγγενείς και κάτοικοι εκφράζουν τη στήριξή τους στον 45χρονο, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί παραμέλησης. Όπως υποστηρίζουν, φρόντιζε καθημερινά τα εγγόνια του, ανάμεσά τους και παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να διαδραματίσουν τα ευρήματα της νεκροψίας – νεκροτομής, από τα οποία οι Αρχές προσδοκούν να προκύψουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου του βρέφους και τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.

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