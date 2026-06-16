Λόρδος Λούκαν: Το μεγαλύτερο ανεξιχνίαστο έγκλημα στην βρετανική ιστορία

Snapshot Ο Λόρδος Λούκαν κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της νταντάς Σάντρα Ρίβετ το 1975, αλλά εξαφανίστηκε πριν τη δίκη και δεν βρέθηκε ποτέ.

Η δολοφονία προέκυψε από σύγχυση ταυτότητας, καθώς ο Λούκαν επιχείρησε να δολοφονήσει την εν διαστάσει σύζυγό του αλλά σκότωσε τη νταντά.

Υπάρχουν πολλές αμφιβολίες και θεωρίες σχετικά με τα γεγονότα της νύχτας της δολοφονίας και τη μοίρα του Λούκαν, καθιστώντας την υπόθεση άλυτο μυστήριο.

Υποστηρίζεται ότι πλούσιοι φίλοι του Λούκαν τον βοήθησαν να διαφύγει και τον προστάτευσαν από τη δικαιοσύνη.

Η υπόθεση αποκάλυψε τη δυσλειτουργική σχέση του ζευγαριού και την κοινωνική διάσταση της βρετανικής αριστοκρατίας, ενώ το θύμα Σάντρα Ρίβετ παραμένει χωρίς φωνή στην αφήγηση. Snapshot powered by AI

Ο Λόρδος Λούκαν κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της Σάντρα Ρίβετ στις 19 Ιουνίου του 1975, αλλά μέχρι τότε είχε ήδη εξαφανιστεί. Η σύζυγός του έδωσε συνέντευξη στο BBC το 1980. Η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη, αλλά εκ πρώτης όψεως, φαίνεται να μην υπάρχει αμφιβολία για την ακολουθία των γεγονότων.

Τη νύχτα της 7ης Νοεμβρίου του 1974, φαίνεται ότι ο Βρετανός αριστοκράτης Λόρδος Λούκαν κρύφτηκε στο σκοτάδι στην κουζίνα του υπογείου του σπιτιού του στην περιοχή Μπελγκράβια του Λονδίνου. Σχεδιάζοντας να δολοφονήσει την εν διαστάσει σύζυγό του, αντ' αυτού ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την 29χρονη νταντά τους Σάντρα Ρίβετ, σε μία περίπτωση λανθασμένης ταυτότητας, πριν επιτεθεί στη λαίδη Λούκαν.

Κατάφερε να δραπετεύσει και να σημάνει συναγερμό, ενώ εν τω μεταξύ, ο Λόρδος Λούκαν τράπηκε σε φυγή, με πολλούς να υποθέτουν ότι πήδηξε στη θάλασσα κοντά στο Νιούχεϊβεν και πνίγηκε. Δεν βρέθηκε ποτέ, αν και έκτοτε έχουν αναφερθεί θεάσεις του σε όλο τον κόσμο, σε κάθε ήπειρο εκτός από την Ανταρκτική.

Τα στοιχεία – και το γεγονός ότι ο κόμης διέφυγε – συνηγορούν στην ενοχή του. Στις 19 Ιουνίου του 1975, κατά την εξέταση της υπόθεσης, το δικαστήριο χρειάστηκε μόλις 31 λεπτά για να κρίνει τον Λόρδο Λούκαν ένοχο για φόνο. Ωστόσο, αν ψάξει κανείς λίγο βαθύτερα αναφέρει το ΒBC θα δούμε ότι υπάρχουν περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.

Γιατί κάποιος που προφανώς φοβόταν το αίμα να επιλέξει μια τόσο βάναυση και βίαιη μέθοδο; Πώς μπόρεσε να μπερδέψει τη Ρίβετ με τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης επίθεσης; Και γιατί η λαίδη Λούκαν άργησε τόσο πολύ να τρέξει σε μια κοντινή παμπ και να φωνάξει «δολοφόνησε την νταντά, βοηθήστε με»; Όλα αυτά συνθέτουν ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια εγκλημάτων στην βρετανική ιστορία.

Μια θεωρία είναι ότι ο Λόρδος Λούκαν δόθηκε ως τροφή στα λιοντάρια σε έναν ιδιωτικό ζωολογικό κήπο. Οι ιστορίες τόσο του Λόρδου όσο και της Λαίδης Λούκαν για το τι συνέβη εκείνο το βράδυ είναι «αμφισβητήσιμες», σύμφωνα με τον ιστορικό Άλεξ φον Τούνζελμαν, παρουσιαστή του podcast The Lucan Obsession . «Νιώθεις σαν να μην υπάρχει σχεδόν τίποτα σταθερό στο κέντρο του προβλήματος που να μπορείς να συνεχίσεις, και είναι πολύ ανοιχτό στις θεωρίες... Είναι ένα από αυτά τα μυστήρια που είναι άλυτα, και νομίζω θα μείνει πιθανώς άλυτο».

Αποκαλύπτει επίσης πολλά για τη βρετανική στάση απέναντι στην κοινωνική τάξη. Ο Ρίτσαρντ Τζον Μπίνγκχαμ, ο έβδομος κόμης του Λούκαν, παντρεύτηκε τη Βερόνικα, πρώην μοντέλο και γραμματέα, το 1963. Ήταν επαγγελματίας τζογαδόρος με σπουδές στο Ήτον, ο οποίος, παρά το ψευδώνυμό του «Τυχερός», είχε συσσωρεύσει χρέη και αντιμετώπιζε πτώχευση τη στιγμή της δολοφονίας. Όταν εξαφανίστηκε, υπήρχαν υποψίες ότι τον βοήθησαν πλούσιοι φίλοι, που ονομάστηκαν «η ομάδα του Κλέρμοντ» από το καζίνο στο οποίο σύχναζαν στην πλατεία Μπέρκλεϋ. Μία από τις πιο παράξενες θεωρίες για τη μοίρα του Λούκαν ισχυριζόταν ότι αυτοπυροβολήθηκε, ζητώντας να δοθεί το σώμα του στα λιοντάρια στον ιδιωτικό ζωολογικό κήπο του φίλου του, του ιδιοκτήτη του Κλέρμοντ Κλαμπ, Τζον Άσπιναλ.

Ένας γάμος που πήγε τρομερά στραβά

Η εμμονή του κοινού με την υπόθεση υποστηρίζεται από ασάφειες. «Τα γεγονότα είναι αρκετά για να δημιουργήσουν μια αφήγηση, αφήνοντας παράλληλα εξαιρετικά δελεαστικές περιοχές αμφιβολίας», υποστηρίζει η ιστορικός Ρόζμαρι Χιλ . Αν υπήρχε σήμερα δίκη για φόνο, η ετυμηγορία «δεν θα ήταν απαραίτητα οριστική», υποστηρίζει ο Φον Τούνζελμαν.

Ένας από τους λόγους που η υπόθεση προσέλκυσε δημόσιο ενδιαφέρον ήταν ότι αποκάλυψε με παραστατικές λεπτομέρειες έναν γάμο που πήγε τρομερά στραβά. «Ήταν μια εξαιρετικά δυσλειτουργική σχέση, ήταν πραγματικά ακατάστατη, ό,τι κι αν συνέβαινε», λέει ο φον Τούνζελμαν. Το ζευγάρι είχε χωρίσει μέχρι τον Ιανουάριο του 1973, με τον Λόρδο Λούκαν να μετακομίζει από το οικογενειακό σπίτι σε ένα κοντινό διαμέρισμα. Έδωσε μια πικρή αλλά ανεπιτυχή μάχη για την επιμέλεια των τριών παιδιών τους, η οποία, μαζί με την επικείμενη πτώχευσή του, υποδήλωνε ένα κίνητρο για τη δολοφονία.

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά της ιστορίας. Η Βερόνικα υπέφερε από προβλήματα ψυχικής υγείας σε όλη της τη ζωή και λίγα χρόνια μετά την εξαφάνιση του συζύγου της, τα παιδιά τους απομακρύνθηκαν από τη φροντίδα της. «Ο σύζυγός μου είναι ακόμα ζωντανός και δεν έχω κανένα λόγο να πιστεύω το αντίθετο, αφού η σορός του δεν έχει βρεθεί», δήλωσε η Λαίδη Λούκαν στο Newsnight του BBC σε μία ιστορική συνέντευξη το 1980. Σχετικά με τα γεγονότα του Νοεμβρίου 1974, είπε: «Για μένα, ήταν απλώς ένα σύντομο περιστατικό που ξέχασα. Έχω συνέλθει από αυτό. Ήταν απλώς ένα θέμα γάμου». Παρέμεινε αποξενωμένη από τα παιδιά της μέχρι τον θάνατό της το 2017.

Σήμερα, υποστηρίζει ο Φον Τούνζελμαν, «μπορεί να υπάρχει μια μεγαλύτερη αμφισβήτηση στην ιστορία της. Δεν υπονοώ ότι έκανε κάτι - απλώς ότι ίσως δεν έλεγε η ίδια όλη την αλήθεια». Αλλά ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Τζέιμς Φοξ έγραψε σε μια επιστολή προς το London Review of Books ότι η λαίδη Λούκαν «μου περιέγραψε με μεγάλη λεπτομέρεια πώς γλίτωσε από αυτή τη δολοφονική επίθεση του συζύγου της... Ποτέ δεν δίστασε ούτε την ωραιοποίησε όλα αυτά τα χρόνια. Μια λεπτομέρεια ήταν τόσο εξαιρετική που δεν μπορεί να είχε εφευρεθεί. Όταν της όρμησε στο λαιμό, κατάφερε να φωνάξει "Μην τολμήσεις να αγγίξεις τα μαργαριτάρια μου"».

Οι εικασίες για τα γεγονότα της νύχτας της δολοφονίας του Ρίβετ συνδυάζονται με θεωρίες για το τι συνέβη στον Λούκαν τις επόμενες μέρες. Η τελευταία επιβεβαιωμένη θεάση του νωρίς το επόμενο πρωί ήταν στο σπίτι φίλων του στο Σάσεξ, τους Μάξγουελ-Σκοτ. Ενώ βρισκόταν εκεί, έγραψε επιστολές στις οποίες επέμενε στην αθωότητά του, ισχυριζόμενος ότι ήταν μια «τραυματική νύχτα απίστευτης σύμπτωσης».

Στις επιστολές, έλεγε σε φίλους ότι είχε περάσει τυχαία από το πρώην σπίτι του και είχε εντοπίσει έναν εισβολέα, οπότε έτρεξε μέσα για να βοηθήσει τη γυναίκα του. Υποστηρίζοντας ότι η Λαίδη Λούκαν θα τον κατηγορούσε για την επίθεση, είπε ότι είχε αποφασίσει να «ξαπλώσει για λίγο». Το δανεικό του Ford Corsair ανακαλύφθηκε εγκαταλελειμμένο στο Νιούχεϊβεν, στη νότια ακτή, τρεις ημέρες αργότερα. Αίμα που ταίριαζε με αυτό της Ρίβετ και της Λαίδης Λούκαν βρέθηκε στην ταπετσαρία, και ένας μολύβδινος σωλήνας του ίδιου είδους με το όπλο του φόνου ήταν κρυμμένος στο πορτμπαγκάζ.

Τον προστάτευσαν οι πλούσιοι φίλοι του;

Κάποιοι πίστευαν ότι ο κύκλος των πλούσιων φίλων του Λούκαν είχε συσπειρωθεί για να τον προστατεύσει. Ο ντετέκτιβ της αστυνομίας του Σάσεξ, Ντέρεκ Γουίλκινσον, δήλωσε στο BBC : «Νιώθω ότι κάποιος άλλος κατέστρεψε το αυτοκίνητο και το άφησε εδώ. Νομίζω ότι ήταν μια απάτη». Με υποψίες ότι η ομάδα του Κλερμόντ μπορεί να προστάτευσε τον Λόρδο Λούκαν, εμφανίστηκε στον Τύπο μια εικόνα αυτού που η Daily Express περιέγραψε ως έναν «σφιχτά δεμένο κύκλο» με «δεσμό τεκτονικού τύπου».

Ο Άσπιναλ ενίσχυσε αυτή την εντύπωση σε συνεντεύξεις της, λέγοντας στο BBC το 1994 ότι «θα έκανα γι' αυτόν ό,τι ζητούσε» και ότι αν ο Λούκαν είχε ζητήσει άσυλο, «θα το είχε λάβει». Το 2012, κάποια που ισχυριζόταν ότι ήταν πρώην προσωπική βοηθός του Άσπιναλ δήλωσε στο BBC News ότι είχε κλείσει πτήσεις προς την Αφρική για τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του Λούκαν κάποια στιγμή μεταξύ 1979 και 1981, ώστε ο πατέρας τους να μπορεί να τα βλέπει χωρίς να το γνωρίζουν. «Τους παρατηρούσε και τους έβλεπε, κάτι που ήθελε να κάνει, απλώς να βλέπει πώς μεγάλωναν και να τους κοιτάζει από απόσταση. Ήταν αρκετά σαφές ότι δεν θα τους συναντούσε ούτε θα τους μιλούσε ούτε θα τους εμφανιζόταν».

Σύμφωνα με το Tatler , «ανάλογα με το ποιον ακούει κανείς, ο κόμης απομακρύνθηκε αποτελεσματικά από τη χώρα από ένα μέλος της ομάδας του Κλερμόντ... και, μέχρι σήμερα, τον βρίσκουμε «να περιφέρεται χαρούμενα γύρω από αποικιακά καζάνια με κρέας». Αυτή η άποψη υποστηρίζει μια κάπως κινητογραφική άποψη για τον Λόρδο Λούκαν ως εναν προνομιούχο φυγά κόμη του οποίου ο προ-προπάππους διέταξε την Επέλαση της Ελαφράς Ταξιαρχίας και ο οποίος περνούσε τον χρόνο του οδηγώντας μηχανοκίνητες βάρκες, αγωνιζόμενος με έλκηθρα και αγοράζοντας άλογα κούρσας.

Στην καρδιά του μυστηρίου, αλλά συχνά παραβλέποντας τους μύθους που περιβάλλουν μια εμμονή που οι Times περιγράφουν ως «εθνικό γρίφο», βρίσκεται το ίδιο το θύμα. «Η Σάντρα Ρίβετ στερείται εντελώς φωνής σε αυτή την περίπτωση», λέει η Φον Τούνζελμαν. «Πολλές φορές αναφέρεται απλώς ως η νταντά, οι άνθρωποι δεν την αναφέρουν καν ονομαστικά και όλοι επικεντρώνονται σε αυτόν τον απίστευτα δυσλειτουργικό αριστοκρατικό γάμο. Αλλά είναι πολύ δύσκολο για έναν ιστορικό ή έναν δημοσιογράφο να το αντικρούσει αυτό, επειδή δεν έχουμε τίποτα από τη δική της φωνή. Δεν μπορούμε να ακούσουμε από τη Σάντρα και τι θα έλεγε γι' αυτό ή τι θα έκανε γι' αυτό. Δεν έχουμε καθόλου τη δική της εκδοχή της ιστορίας».