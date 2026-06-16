Την ενοχή Ασημακοπούλου και Σταυριανουδάκη πρότεινε η εισαγγελέας για τη διαρροή των emails αποδήμων

Snapshot Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου και του Μιχάλη Σταυριανουδάκη για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και παράβαση νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων στη διαρροή emails.

Για τους Νίκο Θεοδωρόπουλο και Μένιο Κορομηλά προτάθηκε η απαλλαγή από την κατηγορία παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και η ενοχή για παραβίαση νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Η εισαγγελέας τόνισε ότι τα email και οι τηλεφωνικοί αριθμοί αποτελούν προστατευόμενα προσωπικά δεδομένα συνδεόμενα με το δικαίωμα αυτοδιάθεσης.

Η πρόσβαση στους εκλογικούς καταλόγους είχαν μόνο αρμόδιοι υπάλληλοι, με τον Σταυριανουδάκη να διαθέτει σχετική πρόσβαση λόγω θέσης.

Η χρήση του εκλογικού καταλόγου με περίπου 25.000 αποδέκτες για πολιτικό μήνυμα δεν θεωρείται τυχαία, δεδομένης της σημαντικής διαφοράς από τις επαφές της Νέας Δημοκρατίας. Snapshot powered by AI

Με εκτενή αγόρευσή της ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή της πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου και του πρώην γενικού γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων αποδήμων Ελλήνων πριν από τις ευρωεκλογές του 2024.



«Ο Σταυριανουδάκης και η Ασημακοπούλου πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι και για τις δύο πράξεις που τους βαρύνουν, γιατί γνώριζαν πολύ καλά τι έκαναν», ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας, αποτυπώνοντας ξεκάθαρα τη θέση της για τον ρόλο των δύο κατηγορουμένων στην υπόθεση.



Για τους Νίκο Θεοδωρόπουλο και Μένιο Κορομηλά, η εισαγγελική πρόταση διαφοροποιήθηκε, καθώς εισηγήθηκε την απαλλαγή τους από την κατηγορία της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, προτείνοντας όμως να κριθούν ένοχοι για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Όπως ανέφερε, «θεωρώ ότι λειτούργησαν ως “ταχυδρόμοι”», ενώ υποστήριξε ότι δεν προκύπτει πως γνώριζαν τον τελικό σκοπό χρήσης του αρχείου ή ότι επιδίωκαν να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους.



Αναλύοντας τη νομική διάσταση της υπόθεσης, η εισαγγελέας εξήγησε ότι για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου απαιτείται το έγγραφο να έχει χαρακτηριστεί απόρρητο, η γνωστοποίησή του να συνδέεται με τα υπηρεσιακά καθήκοντα του υπαλλήλου και να υπάρχει δόλος.

Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σημειώνοντας ότι αυτά συνδέονται άμεσα με το δικαίωμα αυτοδιάθεσης κάθε πολίτη. «Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι τόσο σημαντικά γιατί αφορούν την αυτοδιάθεση. Θα δώσω στοιχεία του εαυτού μου όταν εγώ θέλω να τα δώσω, όχι επειδή κάποιος τα βρήκε χωρίς την άδειά μου», ανέφερε, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τα email και οι τηλεφωνικοί αριθμοί αποτελούν σαφώς προστατευόμενα προσωπικά δεδομένα.



Σύμφωνα με την περιγραφή της, πρόσβαση στους εκλογικούς καταλόγους με πλήρη στοιχεία είχαν μόνο αρμόδιοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και της Singular Logic, με τον Μιχάλη Σταυριανουδάκη να διαθέτει σχετική πρόσβαση λόγω της θέσης του. Όπως επισήμανε, το επίμαχο αρχείο διέρρευσε το καλοκαίρι του 2023 και στη συνέχεια κατέληξε στον Μένιο Κορομηλά, ο οποίος είχε αναφέρει ότι ενημερώθηκε από τον Σταυριανουδάκη πως θα του αποσταλεί για να το προωθήσει στον τότε γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού της ΝΔ, Νίκο Θεοδωρόπουλο.



Η εισαγγελέας στάθηκε επίσης στο αίτημα της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου για την απόκτηση του αρχείου και στην αποστολή, την 1η Μαρτίου 2024, πολιτικού μηνύματος σε περίπου 25.000 αποδέκτες σχετικά με την επιστολική ψήφο. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι όλοι οι μάρτυρες που εξετάστηκαν στο δικαστήριο κατέθεσαν πως δεν ήταν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την προέλευση των στοιχείων επικοινωνίας τους.



«Η αριθμητική διαφορά είναι τεράστια. Η Νέα Δημοκρατία είχε περίπου 1.200 επαφές και ο εκλογικός κατάλογος περιλάμβανε περίπου 25.000 πρόσωπα. Ένα πρόσωπο με την εμπειρία της αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρχει απόκλιση τόσων χιλιάδων», ανέφερε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η χρήση του συγκεκριμένου καταλόγου δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία.

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