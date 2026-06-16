Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 63χρονου για σεξουαλική παρενόχληση 8χρονης σε πάρκο

Snapshot Συνελήφθη 63χρονος στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική παρενόχληση 8χρονης σε πάρκο των Συκεών.

Η καταγγελία προήλθε από τους γονείς της ανήλικης, οι οποίοι είναι Νιγηριανής καταγωγής.

Ο δράστης θώπευσε την ανήλικη σε απόκρυφο σημείο του σώματός της.

Ο 63χρονος, Έλληνας υπήκοος, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Snapshot powered by AI

Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 63χρονος ύστερα από καταγγελία ότι παρενόχλησε σεξουαλικά 8χρονη σε πάρκο των Συκεών, στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη το προηγούμενο 24ωρο και καταγγέλθηκε από τους γονείς της ανήλικης. Όπως κατέθεσαν οι καταγγέλλοντες, με καταγωγή από τη Νιγηρία, ο 63χρονος θώπευσε την ανήλικη κόρη τους σε απόκρυφο σημείο του σώματός της.

Ο συλληφθείς, Έλληνας υπήκοος, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης