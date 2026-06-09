Κρήτη: 150 αλλοδαποί περισυλέχθηκαν από αλιευτικό σκάφος στους Καλούς Λιμένες

Snapshot Περίπου 150 αλλοδαποί διασώθηκαν 20 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης μετά από επιχείρηση του ΕΚΣΕΔ.

Το αλιευτικό σκάφος εντοπίστηκε από αεροσκάφος της FRONTEX, που οδήγησε στην κινητοποίηση τριών πλωτών του Λιμενικού και τριών παραπλεόντων πλοίων.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων για καταγραφή και προσωρινή φιλοξενία από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Περίπου 150 αλλοδαποί διασώθηκαν 20 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης, έπειτα από επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Το αλιευτικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν εντοπίστηκε από αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα τρία πλωτά του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και τρία παραπλέοντα πλοία που συνέδραμαν στην επιχείρηση.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και προσωρινής φιλοξενίας από τις αρμόδιες αρχές.

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