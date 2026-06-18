Κολωνός: Βίντεο με οδηγούς να πιάνονται στα χέρια πάνω σε σιδηροδρομική διάβαση

Snapshot Δύο μοτοσικλετιστές εμπλέκονται σε άγριο καβγά πάνω σε φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση στον Κολωνό.

Ο καβγάς ξεκίνησε μετά από λογομαχία στην οδό Αγίου Μελετίου και εξελίχθηκε σε ανταλλαγή μπουνιών και κλωτσιών.

Η συμπλοκή συνεχίστηκε πάνω στις γραμμές του τρένου και προκάλεσε έκπληξη σε περαστικούς και κατοίκους.

Οι δύο άνδρες χρησιμοποίησαν ακόμη και τα κράνη τους κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Μετά τη συμπλοκή, οι μοτοσικλετιστές φόρεσαν ξανά τα κράνη τους και αποχώρησαν από το σημείο. Snapshot powered by AI

Άγριος καβγάς ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας πάνω στην φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση στον Κολωνό ανάμεσα σε δύο μοτοσικλετιστές.

Οι δύο άνδρες πέρασαν από τη διάβαση έφτασαν στην οδό Αγίου Μελετίου και ξεκίνησαν μία έντονη λογομαχία. Στη συνέχεια κατέβηκαν από τις μηχανές τους και ξεκίνησαν να ανταλλάσσουν μπουνιές και κλωτσιές.

Στη συνέχεια το επεισόδιο μεταφέρθηκε πάνω στις γραμμές του τρένου όπου κάτοικοι και περαστικοί κοιτούσαν αποσβολωμένοι τον καβγά. Οι δύο άνδρες συνέχισαν να χτυπούν ο ένας τον άλλο ακόμη και με τα κράνη τους.

Μετά τη συμπλοκή οι δύο μοτοσικλετιστές φόρεσαν τα κράνη τους και αποχώρησαν από το σημείο.