Κολωνός: Βίντεο με οδηγούς να πιάνονται στα χέρια πάνω σε σιδηροδρομική διάβαση

Οι δύο μοτοσικλετιστές άρχισαν να ανταλλάσσουν μπουνιές και κλωτσιές

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Κολωνός: Βίντεο με οδηγούς να πιάνονται στα χέρια πάνω σε σιδηροδρομική διάβαση
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο μοτοσικλετιστές εμπλέκονται σε άγριο καβγά πάνω σε φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση στον Κολωνό.
  • Ο καβγάς ξεκίνησε μετά από λογομαχία στην οδό Αγίου Μελετίου και εξελίχθηκε σε ανταλλαγή μπουνιών και κλωτσιών.
  • Η συμπλοκή συνεχίστηκε πάνω στις γραμμές του τρένου και προκάλεσε έκπληξη σε περαστικούς και κατοίκους.
  • Οι δύο άνδρες χρησιμοποίησαν ακόμη και τα κράνη τους κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.
  • Μετά τη συμπλοκή, οι μοτοσικλετιστές φόρεσαν ξανά τα κράνη τους και αποχώρησαν από το σημείο.
Snapshot powered by AI

Άγριος καβγάς ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας πάνω στην φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση στον Κολωνό ανάμεσα σε δύο μοτοσικλετιστές.

Οι δύο άνδρες πέρασαν από τη διάβαση έφτασαν στην οδό Αγίου Μελετίου και ξεκίνησαν μία έντονη λογομαχία. Στη συνέχεια κατέβηκαν από τις μηχανές τους και ξεκίνησαν να ανταλλάσσουν μπουνιές και κλωτσιές.

Στη συνέχεια το επεισόδιο μεταφέρθηκε πάνω στις γραμμές του τρένου όπου κάτοικοι και περαστικοί κοιτούσαν αποσβολωμένοι τον καβγά. Οι δύο άνδρες συνέχισαν να χτυπούν ο ένας τον άλλο ακόμη και με τα κράνη τους.

Μετά τη συμπλοκή οι δύο μοτοσικλετιστές φόρεσαν τα κράνη τους και αποχώρησαν από το σημείο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται έως την Παρασκευή

09:15LIFESTYLE

Χριστίνα Μπόμπα για Σάκη Τανιμανίδη: «Δεν ζηλεύει, ίσα ίσα μου λέει να ντύνομαι προκλητικά»

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για τους βοριάδες τις επόμενες ώρες - Κίνδυνος πυρκαγιών

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Τελευταίο τσιγάρο πριν τη βουτιά στο κενό

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Βερσαλλίες: Από τη Συνθήκη που τερμάτισε τον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο στο μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ - Ιράν: Το παλάτι σύμβολο χλιδής, ισχύος και αρχιτεκτονικής μεγαλοπρέπειας

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ: Πότε θα καταβληθεί στους δικαιούχους – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 19χρονος έπεσε από ύψος 8 μέτρων από τα Ενετικά Τείχη – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

08:42LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Σωκράτη Αλαφούζο - Πέθανε η μητέρα του

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγέλη σκύλων τρομοκρατεί τους κατοίκους - «Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε»

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Βίντεο με οδηγούς να πιάνονται στα χέρια πάνω σε σιδηροδρομική διάβαση – Μάλωσαν για την προτεραιότητα

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Καραμήτρου: Στο νοσοκομείο η δημοσιογράφος μετά από έκρηξη κλιματιστικού

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο: Κόρη γνωστού σκηνοθέτη και ο σύζυγός της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητο τους με τη μηχανή αναμμένη

08:19WHAT THE FACT

Αστρονόμοι ανιχνεύουν σπάνια «σήματα UFO» από μια μαύρη τρύπα που κινείται με σχεδόν ταχύτητα φωτός

08:19LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Ντέιβ Τσέις από το «The Ring», σε ηλικία 35 ετών - Η συγκλονιστική δήλωση για την παρακαταθήκη που ήθελε να αφήσει μετά τον θάνατό της

08:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής ο πρωθυπουργός

08:05ΜΑΝΤΕΙΟ

Ποιος θα προεδρεύει όταν ληφθούν οι αποφάσεις για τα ευρωπαϊκά λεφτά οέο; Ρομαντικοί και αποφασισμένοι, Τα βραχιόλια της Άννας και του Μανώλη

08:02ΚΟΣΜΟΣ

H αποκωδικοποίηση της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου - Τι θα γίνει με το ταμείο των 300 δις δολαρίων

07:56ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: «O Tραμπ απαίτησε την άνευ όρων παράδοση του Ιράν. Toν περίμενε όμως μια έκπληξη»

07:47ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πού θα πέσουν οι βάσεις; Τι δείχνουν οι βαθμολογίες

07:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαθαίνει το σπιράλ εσωστρέφειας του ΣΥΡΙΖΑ: Τρεις συνεντεύξεις γεμάτες αιχμές από Πολάκη, Φάμελλο, Παππά σε μια ημέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:26ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Καραμήτρου: Στο νοσοκομείο η δημοσιογράφος μετά από έκρηξη κλιματιστικού

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF, NOAA και NASA για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο στην Ελλάδα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νέα τροπή στην εξαφάνιση της Σταυρούλας – Το πρόσωπο - «κλειδί» που μπορεί να λύσει το μυστήριο

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η πόλη των ίσων: Ο αρχαίος πολιτισμός που άνθισε χωρίς βασιλείς, παλάτια και ναούς

08:19LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Ντέιβ Τσέις από το «The Ring», σε ηλικία 35 ετών - Η συγκλονιστική δήλωση για την παρακαταθήκη που ήθελε να αφήσει μετά τον θάνατό της

07:39LIFESTYLE

O μυστικός γάμος του Αρμάν Ντουπλάντις - Παντρεύτηκε στη Γαλλία τη σύντροφό του Ντεζιρέ Ινγκλάντερ

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο: Κόρη γνωστού σκηνοθέτη και ο σύζυγός της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητο τους με τη μηχανή αναμμένη

07:56ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: «O Tραμπ απαίτησε την άνευ όρων παράδοση του Ιράν. Toν περίμενε όμως μια έκπληξη»

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:02ΚΟΣΜΟΣ

H αποκωδικοποίηση της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου - Τι θα γίνει με το ταμείο των 300 δις δολαρίων

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγέλη σκύλων τρομοκρατεί τους κατοίκους - «Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε»

18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

03:16LIFESTYLE

Mad VMA 2026: Οι μεγάλοι νικητές και οι εμφανίσεις που έκλεψαν την παράσταση

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Βίντεο με οδηγούς να πιάνονται στα χέρια πάνω σε σιδηροδρομική διάβαση – Μάλωσαν για την προτεραιότητα

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι: Αυτά είναι τα 6 είδη που υπάρχουν στα ελληνικά νερά - Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο

19:16LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Πόσα λεφτά κόστισε η επιτυχημένη σειρά; 

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η μετά καζίνο εποχή για το ιστορικό Mont Parnes – Στο φουλ οι μηχανές του Project Voria

08:42LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Σωκράτη Αλαφούζο - Πέθανε η μητέρα του

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Βάρκιζα: Λαγοκέφαλος δάγκωσε γυναίκα την ώρα που κολυμπούσε και της έκοψε κομμάτι από τη γάμπα

07:47ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πού θα πέσουν οι βάσεις; Τι δείχνουν οι βαθμολογίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ