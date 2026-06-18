Η Κύπρος προχωρά πιλοτική λειτουργία των εθνικών εγγράφων ταυτότητας που παράγονται από τη Veridos

Η πλήρης εφαρμογή σε εθνική και διεθνή εμβέλεια αναμένεται έως το τέλος Αυγούστου

Newsbomb

Η Κύπρος προχωρά πιλοτική λειτουργία των εθνικών εγγράφων ταυτότητας που παράγονται από τη Veridos
ΕΛΛΑΔΑ
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Σε πιλοτική φάση εισέρχεται στα τέλη Ιουνίου το νέο εθνικό σύστημα ταυτοποίησης πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας με τα νέα έγγραφα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων ταυτότητας, διαβατηρίων και αδειών παραμονής, τα οποία παράγονται εξ ολοκλήρου από τις εγκαταστάσεις της Veridos Matsoukis στην Αθήνα.

Το έργο του νέου εθνικού συστήματος ταυτοποίησης πολιτών της Κύπρου υλοποιείται από τη Veridos μετά την ανάθεση της νέας μακροχρόνιας εθνικής σύμβασης σε συνέχεια διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε πέρυσι.

Η πιλοτική φάση θα καλύπτει όλα τα ηλεκτρονικά-βιομετρικά έγγραφα (eMRTDs) και περιλαμβάνει, τις άδειες και κάρτες παραμονής (eRP and eRC), τα δελτία ταυτότητας (eID) και τα διαβατήρια (ePP), τα οποία παράγονται από την Veridos Matsoukis σε μια από τις μεγαλύτερες και πλέον προηγμένες εγκαταστάσεις παραγωγής εγγράφων υψηλής ασφάλειας παγκοσμίως.

Η πλήρης εφαρμογή σε εθνική και διεθνή εμβέλεια αναμένεται έως το τέλος Αυγούστου 2026. Η σταδιακή υλοποίηση του έργου, εξασφαλίζει την ομαλή μετάβαση, την αξιόπιστη λειτουργία και τις αδιάλειπτες υπηρεσίες για τους πολίτες και όλους τους κατοίκους της Κύπρου.

Η Veridos υλοποιεί με επιτυχία το νέο έργο, διασφαλίζοντας παράλληλα τη λειτουργία του τρέχοντος συστήματος έως την ολοκλήρωση της νέας ανάπτυξης σε όλες τις πρεσβείες και τα προξενεία της Κύπρου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η νέα σύμβαση περιλαμβάνει, τον συνεχή εκσυγχρονισμό των συστημάτων προσωποποίησης και των εγγράφων ταυτοποίησης, ενσωματώνοντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και των συνδυασμό των πιο προηγμένων χαρακτηριστικών ασφάλειας.

Η Veridos αναβαθμίζει επίσης την υποδομή συλλογής και επεξεργασίας βιομετρικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου υλικού και λογισμικού για την εγγραφή, εξατομίκευση, έκδοση, διαχείριση αποθεμάτων και διαχείριση των χειριστών του συστήματος.

Όλα τα έγγραφα ταυτοποίησης συμμορφώνονται πλήρως με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα πρότυπα ICAO και έχουν ήδη σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις επερχόμενες κανονιστικές και τεχνολογικές απαιτήσεις που θα εφαρμοστούν από το 2028.

Καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχία του έργου έχει η Veridos Matsoukis, η καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής της Veridos με έδρα την Αθήνα, που παράγει και εξάγει σε περισσότερες από 40 χώρες έντυπα ταυτοποίησης και συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών ασφαλών εγγράφων παγκοσμίως.

Η παραγωγή όλων των επίσημων Κυπριακών εγγράφων στην Ελλάδα διασφαλίζει τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, ποιότητας, ταχύτητας και αξιοπιστίας.

Η εφαρμογή του εκσυγχρονισμένου συστήματος ταυτοποίησης στην Κύπρο πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με την GCC Computers Ltd, η οποία υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία της νέας υποδομής και παρέχει τοπική τεχνική υποστήριξη και συντήρηση.

«Η συνεργασία μας με την Κυπριακή Δημοκρατία αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η Veridos για την παροχή ασφαλών και αποδοτικών λύσεων ταυτοποίησης», δήλωσε ο Bernd Kümmerle, Διευθύνων Σύμβουλος της Veridos. «Συνδυάζοντας τις πιο προηγμένες τεχνολογίες με τη μακροχρόνια εμπειρία παραγωγής της Veridos Matsoukis στην Ελλάδα, συμβάλλουμε ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης στην Κύπρο».

«Είμαστε υπερήφανοι για τη μακροχρόνια συνεργασία μας με την Κύπρο», δήλωσε ο Δημήτριος Ματσούκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Veridos Matsoukis. «Η ανάθεση του εκσυγχρονισμού του εθνικού συστήματος ταυτοποίησης αποτελεί τιμή αλλά και ευθύνη, αναδεικνύοντας την ισχυρή τεχνογνωσία μας στην παραγωγή ασφαλών εγγράφων».

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη συνεργασία μας με τη Veridos», δήλωσε ο Δρ. Ελίκκος Ηλίας, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Η συνεργασία αυτή μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε σύγχρονα συστήματα ταυτοποίησης και να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πολίτες μας».

Μέσω του νέου συστήματος, οι πολίτες της Κύπρου θα επωφεληθούν από ισχυρότερη ασφάλεια εγγράφων, ταχύτερες διαδικασίες έκδοσης, μικρότερους χρόνους αναμονής και βελτιωμένες δημόσιες υπηρεσίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στην επίσημη ταυτοποίηση και υποστηρίζοντας τον συνεχιζόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

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