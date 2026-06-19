Τροχαίο δυστύχημα στο Αιγάλεω – Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής

Snapshot Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού στο Αιγάλεω.

Ο 46χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας και προσέκρουσε σε μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διαπίστωσε τον θάνατο του αναβάτη στο σημείο του δυστυχήματος.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (Παρασκευής 19/6), σε παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, στο ύψος του Αιγάλεω.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 46χρονος έχασε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία της και να προσκρούσει σε μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο το πλήρωμά του διαπίστωσε τον θάνατο του αναβάτη.

Στο σημείο του δυστυχήματος, βρίσκεται κλιμάκιο της Τροχαίας, που διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος.