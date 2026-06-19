Λειψοί: Νέα δήμαρχος μετά την παραίτηση του νέου γενικού γραμματέα Αιγαίου

Νέα δήμαρχος Λειψών αναδείχθηκε απόψε, η Ευαγγελία Λαουντού, δημοτική σύμβουλος στο νησί, έπειτα από την προβλεπόμενη διαδικασία. Η εκλογή της πραγματοποιήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Λειψών, το οποίο κλήθηκε να καλύψει τη θέση μετά την αποχώρηση του κ. Φ. Μάγγου, ο οποίος παραιτήθηκε προκειμένου να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα ως Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 11 υπέρ και 1 λευκό.

Η κ. Λαουντού, μαθηματικός στο επάγγελμα, αναλαμβάνει πλέον τη διοίκηση του Δήμου Λειψών, συνεχίζοντας το έργο της δημοτικής αρχής σε μια περίοδο κατά την οποία το νησί βρίσκεται αντιμέτωπο με σημαντικές αναπτυξιακές και διοικητικές προκλήσεις.

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