Φώτης Μάγγος: «Η πιο δύσκολη και οδυνηρή απόφαση της ζωής μου να παραιτηθώ από Δήμαρχος Λειψών

Snapshot Ο Φώτης Μάγγος υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του δημάρχου Λειψών για να αναλάβει Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η απόφαση χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο ως η πιο δύσκολη και οδυνηρή της ζωής του, λόγω του δεσμού του με τον τόπο του.

Θεωρεί τη νέα θέση ευκαιρία να εκπροσωπήσει τα μικρά νησιά σε κεντρικά κυβερνητικά όργανα, μεταφέροντας εμπειρία και φωνή.

Ευχαρίστησε δημόσια τους δημότες, τους συνεργάτες και τους εργαζόμενους του δήμου για τη στήριξη και τη συλλογική προσπάθεια.

Θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την εκλογή νέου δημάρχου, ενώ διαβεβαίωσε για πλήρη ενημέρωση και στήριξη στον νέο διοικητικό ηγέτη. Snapshot powered by AI

Για την «πιο δύσκολη και πιο οδυνηρή απόφαση» της ζωής του έκανε λόγο ο πρώην δήμαρχος Λειψών, Φώτης Μάγγος, ο οποίος ανέλαβε χρέη νέου Γενικόυ Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σε ανάρτηση που δημοσίευσε από τον προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Φώτης Μάγγος εξομολογήθηκε ότι το δίλημμα ήταν τεράστιο, καθώς από τη μία πλευρά η πρόταση ήταν μία τιμητική αναγνώριση της δουλειάς που έχει κάνει στο τιμόνι της αυτοδιοίκησης επί 12 χρόνια, ενώ από την άλλη θα έπρεπε να αποχωριστεί τον τόπο στον οποίο μεγάλωσε και αφιέρωσε «κάθε ικμάδα της δύναμής» του.

Σημείωσε πως η πρόταση αυτή δεν αποτελεί μόνο για τον ίδιο μία τιμή, αλλά και για ολόκληρο το νησί και τη συλλογική προσπάθεια που έχει καταβάλει. Για τον ίδιο, η μετακίνησή του στη Γ.Γ. Νησιωτικής Πολιτικής αποτελεί ευκαιρία να ακουστεί και η φωνή των μικρών νησιών στα κέντρα που «λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις», από έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τις δυσκολίες και τις ανάγκες.

Σε όσους σκέφτονται ότι «εγκαταλείπει το νησί», ο ίδιος απαντά πως καταλαβαίνει αυτές τις σκέψεις και τις συμμερίζεται, ωστόσο αποφάσισε πως πρέπει να αξιοποιήσει την «ευκαιρία προσφοράς σε ευρύτερο επίπεδο, εκπροσωπώντας τα νησιά μας».

Τέλος, στην ανάρτησή του ο Φώτης Μάγγος ευχαρίστησε όλους τους δημότες των Λειψών, τους δημοτικούς συμβούλους και τους υπαλλήλους του δήμου και ενημέρωσε ότι θα κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκλογή νέου ή νέας Δημάρχου, που θα λάβει πλήρη πληροφόρηση για όλα τα εν εξελίξει έργα στο νησί.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Φώτη Μάγγου

«Αγαπητές συμπολίτισσες, αγαπητοί συμπολίτες,

Χθες υπέβαλα την παραίτησή μου από τη θέση του Δημάρχου Λειψών, η οποία σήμερα έγινε αποδεκτή από την Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, προκειμένου να αναλάβω καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, η οποία έγινε άμεσα αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η στιγμή που κλήθηκα να απαντήσω στην πρόταση αυτή ήταν ίσως η πιο δύσκολη και πιο οδυνηρή της ζωής μου. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο έπρεπε να σταθμίσω, από τη μία πλευρά, την εξαιρετικά τιμητική πρόταση που μου έγινε και η οποία αποτελεί αναγνώριση του μεγάλου έργου που επιτελέστηκε στους Λειψούς τα τελευταία δώδεκα χρόνια, και από την άλλη, την απόφαση να αποχωριστώ τον τόπο όπου γεννήθηκα, μεγάλωσα και αφιέρωσα κάθε ικμάδα της δύναμής μου.

Η πρόταση αυτή δεν αφορά μόνο το πρόσωπό μου. Τη θεωρώ αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας ενός ολόκληρου νησιού. Αναγνώριση των έργων που υλοποιήθηκαν, των δεκάδων παρεμβάσεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και θα συνεχίσουν να αλλάζουν τους Λειψούς για τα επόμενα χρόνια. Κυρίως όμως, τη θεωρώ μια ευκαιρία να ακουστεί ακόμη πιο δυνατά η φωνή των μικρών νησιών και της αυτοδιοίκησης μέσα στην κυβέρνηση, από έναν άνθρωπο που γνωρίζει από πρώτο χέρι τις δυσκολίες, τις ανάγκες και τις αγωνίες τους.

Δεν σας κρύβω ότι οι πρώτες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασής μου ήταν ιδιαίτερα φορτισμένες. Πολλοί έσπευσαν να με συγχαρούν και να χαρούν για αυτή τη νέα πρόκληση. Άλλοι θεώρησαν, και δικαιολογημένα, ότι εγκαταλείπω το νησί σε μια κρίσιμη στιγμή. Κάποιοι ένιωσαν και τα δύο ταυτόχρονα.

Με απόλυτη ειλικρίνεια σας λέω ότι καταλαβαίνω όλες αυτές τις σκέψεις και όλα αυτά τα συναισθήματα. Άλλωστε, τα ίδια ακριβώς συναισθήματα πέρασαν και από το δικό μου μυαλό. Στην τελική μου απόφαση, όμως, βάρυνε περισσότερο η πεποίθηση ότι οφείλω να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία προσφοράς σε ευρύτερο επίπεδο, εκπροσωπώντας τα νησιά μας και μεταφέροντας την εμπειρία της αυτοδιοίκησης εκεί όπου λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις.

Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τους δημότες των Λειψών για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια. Χωρίς τη δική σας στήριξη, τίποτε από όσα πετύχαμε δεν θα είχε συμβεί. Η αγάπη που εισέπραξα αυτές τις ημέρες με συγκίνησε βαθιά και αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη ανταμοιβή της πορείας μου.

Ευχαριστώ επίσης τους συνεργάτες μου, τους δημοτικούς συμβούλους όλων των θητειών με τους οποίους συμπορευτήκαμε, αλλά κυρίως τους εργαζόμενους του Δήμου Λειψών. Παρά τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, καταφέραμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε έναν δήμο που ξεχώρισε για την αποτελεσματικότητα, την ταχύτητα στη διεκπεραίωση των υποθέσεων και την επιτυχημένη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου.

Τις επόμενες ημέρες θα κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκλογή του νέου ή της νέας Δημάρχου Λειψών. Μέλημά μου στο μεταβατικό αυτό διάστημα είναι να γίνει η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση για κάθε θέμα που βρίσκεται σε εξέλιξη: για τα έργα που υλοποιούνται ή δρομολογούνται, για τις χρηματοδοτήσεις, τις μελέτες, τις συνεργασίες και τις δράσεις που αφορούν το παρόν και το μέλλον του νησιού μας.

Θέλω να γνωρίζει ο επόμενος ή η επόμενη Δήμαρχος ότι η εμπειρία, η γνώση και η αγάπη μου για τον τόπο θα βρίσκονται πάντοτε στη διάθεσή του/της. Άλλωστε, ο απογαλακτισμός μου από αυτή τη θέση και από τους Λειψούς δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Οι Λειψοί θα βρίσκονται πάντοτε στην καρδιά και στο μυαλό μου, γιατί υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πολύ απλά δεν αλλάζουν ποτέ.

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