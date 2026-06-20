Ασανσέρ: Δέκα ημέρες ακόμα για την απογραφή τους - Τι ισχύει για τα πρόστιμα

Τέλος χρόνου για τη δήλωση των ασανσέρ - Τα πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ασανσέρ: Δέκα ημέρες ακόμα για την απογραφή τους - Τι ισχύει για τα πρόστιμα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η προθεσμία για την καταχώριση των ασανσέρ στο Μητρώο Ανελκυστήρων λήγει οριστικά στις 30 Ιουνίου 2026 χωρίς να προβλέπεται νέα παράταση.
  • Έχουν απογραφεί 286.324 ανελκυστήρες, αριθμός που αντιστοιχεί σε μεγάλο ποσοστό του εκτιμώμενου συνόλου των 310.000 ανελκυστήρων στη χώρα.
  • Οι ιδιοκτήτες κτιρίων που δεν δηλώσουν τους ανελκυστήρες τους θα επιβαρυνθούν με πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου.
  • Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες ανεξαρτήτως τύπου κτιρίου και προηγούμενης πιστοποίησης και γίνεται μέσω κωδικών Taxisnet σε συνεργασία με συντηρητές ή εγκαταστάτες.
  • Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι ανελκυστήρες που δεν έχουν απογραφεί δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα και η συνέχιση λειτουργίας τους χωρίς νόμιμη συντήρηση απαγορεύεται.
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Δέκα ημέρες έχουν απομείνει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την καταχώριση των ασανσέρ στο Μητρώο Ανελκυστήρων. Η καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου 2026 και θεωρείται οριστική, ενώ δεν θα δοθεί παράταση.

Σύμφωνα με το άρθρο 70 του νόμου 5218/2025, που θέσπισε το Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων, προβλέπεται μόνο μία παράταση της σχετικής προθεσμίας. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε νέα χρονική επέκταση θα απαιτούσε νομοθετική παρέμβαση από τη Βουλή και δεν μπορεί να αποφασιστεί απλώς με υπουργική απόφαση.

Η εικόνα μέχρι σήμερα καταδεικνύει ότι η διαδικασία βρίσκεται πλέον στο τελικό της στάδιο. Στις 30/11/2025 είχαν απογραφεί 263.087 ανελκυστήρες, ενώ στις 19/6/2026 ο αριθμός ανήλθε σε 286.324.

Με βάση τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες στη χώρα ανέρχονται σε περίπου 310.000, γεγονός που σημαίνει ότι έχει ήδη απογραφεί πολύ υψηλό ποσοστό του εκτιμώμενου συνόλου. Η εικόνα αυτή συμβαδίζει και με την ενημέρωση που δόθηκε κατά τη συνάντηση από τους εκπροσώπους των συντηρητών και εγκαταστατών, σύμφωνα με την οποία η απογραφή κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στους ανελκυστήρες που συντηρούνται συστηματικά.

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Τα πρόστιμα

Για τη μη απογραφή προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες/συνιδιοκτήτες των κτιρίων ανά ανελκυστήρα:

  • 1.000 ευρώ για κτίρια με χρήση κατοικίας,
  • 2.500 ευρώ για κτίρια με επαγγελματική ή μικτή χρήση,
  • 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό.

Ποια ασανσέρ αφορά η απογραφή

Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες χωρίς εξαίρεση:

  • σε πολυκατοικίες,
  • σε κτίρια γραφείων,
  • σε ξενοδοχεία,
  • σε επαγγελματικές και μικτές εγκαταστάσεις,
  • ακόμη και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή έχουν καταχωριστεί παλαιότερα σε άλλο μητρώο.

Η διαδικασία είναι απλή, ολιγόλεπτη και πραγματοποιείται με κωδικούς Taxisnet. Όπου υπάρχει δυσκολία, οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές καλούνται να συνεργαστούν άμεσα με τους συντηρητές ή τους εγκαταστάτες τους, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην ολοκλήρωση της απογραφής.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί βασική πληροφορία τεχνικής ταυτοποίησης του ανελκυστήρα και θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη στο πλαίσιο της τακτικής τους δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ανελκυστήρες που δεν θα έχουν απογραφεί δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα. Η συνέχιση λειτουργίας τους χωρίς νόμιμη συντήρηση δεν είναι επιτρεπτή.

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