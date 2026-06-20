Χανιά: Συνελήφθησαν κηδεμόνες ανηλίκων για παραμελησή εποπτείας τους - Εξύβρισαν λιμενικούς

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, νωρίτερα είχαν συλληφθεί ένας 17χρονος ημεδαπός και ένας 16χρονος υπήκοος Ρουμανίας για τα αδικήματα της αντίστασης, της απείθειας και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Newsbomb

Χανιά: Συνελήφθησαν κηδεμόνες ανηλίκων για παραμελησή εποπτείας τους - Εξύβρισαν λιμενικούς
ΕΛΛΑΔΑ
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Στη σύλληψη των κηδεμόνων δύο ανηλίκων προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στα Χανιά, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στον Ενετικό Λιμένα της πόλης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, νωρίτερα είχαν συλληφθεί ένας 17χρονος ημεδαπός και ένας 16χρονος υπήκοος Ρουμανίας για τα αδικήματα της αντίστασης, της απείθειας και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου που διενεργούσαν στελέχη του Α΄ Λιμενικού Τμήματος Χανίων εντός της χερσαίας ζώνης του Ενετικού Λιμένα.

Οι δύο ανήλικοι, οι οποίοι επέβαιναν σε επιβατηγό-τουριστικό πλοίο, αρνήθηκαν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία τους και δεν συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις των λιμενικών, ενώ φέρονται να τους εξύβρισαν και να τους απείλησαν.

Ακολούθως, μετά την αποβίβασή τους από το πλοίο, προκάλεσαν φθορές στο κτήριο του λιμενικού καταστήματος.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Α΄ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων.

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