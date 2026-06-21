Αναχώρησε από τη Ραφήνα το «Hyperspeed Jet 4» μετά την άρση της απαγόρευσης απόπλου

Snapshot Το πλοίο «Hyperspeed Jet 4» προσέκρουσε κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του στο λιμάνι της Ραφήνας χωρίς να μεταφέρει επιβάτες.

Επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση απόπλου στο πλοίο μετά το περιστατικό.

Η απαγόρευση απόπλου άρθηκε μετά την προσκόμιση πιστοποιητικού διατήρησης κλάσης και την ολοκλήρωση των ελέγχων από τη Λιμενική Αρχή.

Το πλοίο απέπλευσε εκ νέου για το προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο μετά την αποκατάσταση της αξιοπλοΐας του. Snapshot powered by AI

Αναχώρησε στις 13:15 από το λιμάνι της Ραφήνας το επιβατηγό-οχηματαγωγό-ταχύπλοο πλοίο «Hyperspeed Jet 4», μετά την άρση της προσωρινής απαγόρευσης απόπλου που είχε επιβληθεί λόγω πρόσκρουσης κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του στο λιμάνι.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η απαγόρευση ήρθη μετά την προσκόμιση πιστοποιητικού διατήρησης κλάσης από τον αρμόδιο νηογνώμονα και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων από τη Λιμενική Αρχή.

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Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το πλοίο ήταν κενό επιβατών και χωρίς να εμπλακεί άλλο σκάφος, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν άλλο πλοίο εντός του λιμένα της Ραφήνας.

Μετά την αποκατάσταση της αξιοπλοΐας του και την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών, το «Hyperspeed Jet 4» απέπλευσε για την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο.