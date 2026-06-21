Κρήτη: Νεκρή στο κελί της βρέθηκε η 34χρονη που είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια

Νεκρή στο κελί της βρέθηκε η 34χρονη γυναίκα που είχε πετάξει το νεογέννητο μωρό της στα σκουπίδια, πριν από περίπου ένα χρόνο στη Νέα Αλικαρνασσό.

Η γυναίκα είχε έρθει με μεταγωγή το Σάββατο στο Ηράκλειο, καθώς θα δικαζόταν τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, η κοπέλα ξάπλωσε στο κρεβάτι, στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου. Κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα σηκώθηκε να πάει τουαλέτα, επέστρεψε ξανά στο κρεβάτι και το πρωί δεν σηκώθηκε.

Αστυνομικοί πήγαν να την ξυπνήσουν, ωστόσο διαπίστωσαν ότι η 34χρονη είχε αφήσει την τελευταία της πνοή.

Οι αρχές αντιμετωπίζουν τον θάνατο ως αιφνίδιος. Σε κάθε περίπτωση, όμως, όλα θα ξεκαθαρίσουν από το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Υπενθυμίζεται ότι η 34χρονη συνελήφθη τον Μάιο του 2025, αφού κάμερα ασφαλείας την κατέγραψε να κρατάει μία σακούλα, μέσα στην οποία βρίσκεται το νεογέννητο αγοράκι που μόλις είχε φέρει στον κόσμο, και στη συνέχεια να την πετάει στον κάδο.