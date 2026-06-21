Αλεξάνδρεια: Έπεσε οροφή σε σούπερ μάρκετ και τραυμάτισε πελάτη

Τι αναφέρεται στην καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Αλεξάνδρεια: Έπεσε οροφή σε σούπερ μάρκετ και τραυμάτισε πελάτη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Έπεσε κομμάτι της οροφής σε σούπερ μάρκετ στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, τραυματίζοντας πελάτη.
  • Το Σωματείο Εργαζομένων καταγγέλλει σοβαρούς κινδύνους λόγω ανεπαρκών μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
  • Προηγούμενα περιστατικά περιλαμβάνουν καταρρεύσεις ραφιών και αποκλεισμένες εξόδους διαφυγής σε καταστήματα.
  • Οι εργαζόμενοι ζητούν πλήρη διερεύνηση των αιτιών και άμεση λήψη μέτρων για την προστασία εργαζομένων και πελατών.
  • Απαιτούν επίσης ουσιαστικούς ελέγχους σε όλα τα καταστήματα, αποθήκες και χώρους εργασίας.
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Κομμάτι της οροφής έπεσε μέσα σε σούπερ μάρκετ γνωστής αλυσίδας, «πάνω από τα ταμεία σε κατάστημα στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, την ώρα που αυτό βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, με συνέπεια τον τραυματισμό πελάτη», σύμφωνα με καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων.

«Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα. Το περιστατικό αυτό επιβεβαιώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και καταγγελίες του Σωματείου μας για τους σοβαρούς κινδύνους που δημιουργούν τα ανεπαρκή μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Σωματείο αυτό δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό, «το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκαν καταρρεύσεις ραφιών σε αποθήκες με αποτέλεσμα τον τραυματισμό συναδέλφου, ενώ σε πολλά καταστήματα έξοδοι διαφυγής και πυροσβεστικές φωλιές παραμένουν αποκλεισμένες από εμπορεύματα, μετατρέποντας τους χώρους δουλειάς σε επικίνδυνες παγίδες για εργαζόμενους και πελάτες».

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Οι εργαζόμενοι ζητούν «να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του περιστατικού και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου υπάρχουν», αλλά και «να ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία εργαζομένων και πελατών», καθώς επίσης και «να πραγματοποιηθούν ουσιαστικοί έλεγχοι σε όλα τα καταστήματα, τις αποθήκες και τους χώρους εργασίας».

Με πληροφορίες από voria.gr

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