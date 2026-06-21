ΕΚΠΑ: Ημερίδα για την ηθική των ζώων και τη συμβολή των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της κοινής συνείδησης

Η εκδήλωση, με τίτλο «Ηθική και Δικαιώματα των Ζώων. Ο Ρόλος των ΜΜΕ στη Διαμόρφωση της Κοινής Συνείδησης», θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

ΕΚΠΑ: Ημερίδα για την ηθική των ζώων και τη συμβολή των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της κοινής συνείδησης
ΕΛΛΑΔΑ
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Τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στη διαμόρφωση της κοινωνικής αντίληψης για τα ζώα, τα δικαιώματά τους και την ευζωία τους αναδεικνύει η ημερίδα που διοργανώνει το ΔΠΜΣ «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία» του ΕΚΠΑ.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Ηθική και Δικαιώματα των Ζώων. Ο Ρόλος των ΜΜΕ στη Διαμόρφωση της Κοινής Συνείδησης», θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 και φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο για τη σχέση ενημέρωσης, ηθικής και προστασίας των ζώων στη σύγχρονη κοινωνία.

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Πιο συγκεκριμένα, το ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία πραγματοποιεί ημερίδα με τίτλο:“Ηθική και Δικαιώματα των Ζώων. Ο Ρόλος των ΜΜΕ στη Διαμόρφωση της Κοινής Συνείδησης”

Ημέρα και ώρα: Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 | 09:30-14:30

Τοποθεσία: Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ

Η ημερίδα απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς, ερευνητές, δημοσιογράφους, νομικούς, εκπαιδευτικούς, φοιτητές και κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για το ζήτημα της ευζωίας και της προστασίας των ζώων.

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και ο δημοσιογράφος του Newsbomb Σωτήρης Σκουλούδης.

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ταυτόχρονα μέσω live streaming στον σύνδεσμο:https://uniflix.uoa.gr/events/live

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας εδώ: https://forms.gle/95mEBgES9169GCFTA

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. https://tinyurl.com/bdpfvzsa

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