Διακοπές νερού τη Δευτέρα (22/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (22/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
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ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
    Σπετσών και Λεωφ. Ειρήνης
  • ΜΟΣΧΑΤΟ
    Χειμάρρας και Αρτέμιδος
  • ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΟΚΚΙΝΙΑ)
    Αρμενίων Αγωνιστών και Πρεμετής
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