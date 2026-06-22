Διακοπές νερού τη Δευτέρα (22/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Σπετσών και Λεωφ. Ειρήνης
- ΜΟΣΧΑΤΟ
Χειμάρρας και Αρτέμιδος
- ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΟΚΚΙΝΙΑ)
Αρμενίων Αγωνιστών και Πρεμετής
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