Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη των 12 γιατρών και νοσηλευτών για τον θάνατο 27χρονου στρατιώτη

Snapshot Παραπέμφθηκαν σε δίκη 12 γιατροί και νοσηλευτές για τον θάνατο 27χρονου στρατιώτη μετά από επέμβαση ολικής θυρεοειδεκτομής στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Οι κατηγορίες αφορούν ανθρωποκτονία εξ αμελείας λόγω παραλείψεων και εσφαλμένων χειρισμών στη μετεγχειρητική παρακολούθηση που οδήγησαν στην καθυστερημένη αντιμετώπιση εσωτερικής αιμορραγίας.

Η δίκη αναβλήθηκε για τις 5 Ιανουαρίου 2027 για δικονομικούς λόγους.

Η οικογένεια του θανόντος ζητεί την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και έχει προαναγγείλει αγωγή για αποζημίωση ψυχικής οδύνης.

Υπάρχουν δύο ακόμη δίκες σε εξέλιξη που αφορούν καταγγελλόμενες ενέργειες συγκάλυψης μετά τον θάνατο του 27χρονου. Snapshot powered by AI

Σε δίκη παραπέμφθηκαν 12 γιατροί και μέλη νοσηλευτικού προσωπικού, κατηγορούμενοι για τον θάνατο ενός 27χρονου στρατιώτη. στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, οι προαναφερθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Πενταμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης κατηγορούμενοι για τον θάνατο, από αμέλεια, του Νίκου Γκάτση, ο οποίος κατέληξε στις 3 Νοεμβρίου 2023, λίγες ώρες μετά από επέμβαση ολικής θυρεοειδεκτομής στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, από υπόχρεο, σε βαθμό πλημμελήματος. Η υπόθεση ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει σήμερα, αλλά αναβλήθηκε για δικονομικούς λόγους για τις 5 Ιανουαρίου του 2027.

Βαρύ το κατηγορητήριο

Το κατηγορητήριο περιγράφει σειρά παραλείψεων και εσφαλμένων χειρισμών κατά τη μετεγχειρητική παρακολούθηση του ασθενούς που φέρονται να οδήγησαν στην καθυστερημένη αντιμετώπιση της εσωτερικής αιμορραγίας, η οποία προκάλεσε τον θάνατό του. Η οικογένεια του στρατιώτη, διά του συνηγόρους της, ζητεί την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η συγκεκριμένη δίκη αφορά την κύρια ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ έχουν ήδη προσδιοριστεί και δύο ακόμη δίκες, που σχετίζονται με καταγγελλόμενες ενέργειες συγκάλυψης μετά τον θάνατο του 27χρονου.

Παράλληλα, η οικογένεια του άτυχου οπλίτη έχει προαναγγείλει προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια, αξιώνοντας, μέσω αγωγής, αποζημίωση για ψυχική οδύνη.