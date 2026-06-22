Χειροπέδες σε 44χρονο Ιρανό στην Αθήνα - Κατασχέθηκαν 436,2 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης

Snapshot Το Λιμενικό Σώμα συνέλαβε έναν 44χρονο Ιρανό στην Αθήνα για διακίνηση ναρκωτικών.

Κατασχέθηκαν 436,2 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και εξοπλισμός συσκευασίας ναρκωτικών.

Η αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών υπολογίζεται στα 6.540 ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή ειδικών ομάδων και παρουσία εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Το Λιμενικό Σώμα πέτυχε ένα σημαντικό χτύπημα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, συλλαμβάνοντας έναν 44χρονο άνδρα από το Ιράν στην Αθήνα και κατασχέτοντας μεγάλη ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Η επιχείρηση έγινε το πρωί της Κυριακής από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας, μετά από πληροφορίες που ανέφεραν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας είχε ενεργό και συστηματική εμπλοκή στη διακίνηση και πώληση ναρκωτικών ουσιών.

Έπειτα από έρευνα, οι Αρχές ταυτοποίησαν τον 44χρονο και εντόπισαν στην κατοικία του, σε περιοχή της Αθήνας, το σημείο όπου έκρυβε τα ναρκωτικά. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελέα και με τη συμμετοχή στελεχών της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας, του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «ΡΑΝΤΟ» και της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων Πειραιά.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 436,2 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης. Επιπλέον, οι αρχές εντόπισαν αρκετές άδειες συσκευασίες που εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν για τη συσκευασία και διανομή των ναρκωτικών σε δόσεις, έναν μεταλλικό τρίφτη με ίχνη κάνναβης, δύο USB sticks και ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι Αρχές υπολογίζουν ότι η αξία των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν φτάνει περίπου τα 6.540 ευρώ.

Ο 44χρονος συνελήφθη για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας, το οποίο συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστώσει αν ο συλληφθείς συνδέεται με μεγαλύτερα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών.