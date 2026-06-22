Πάτρα: Νέα τροπή στην υπόθεση του βρέφους με κάταγμα – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Snapshot Ένα βρέφος 7 μηνών νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο με κάταγμα στον μηρό και εκδορές στο κεφάλι, προκαλώντας παρέμβαση των Αρχών.

Η μητέρα του βρέφους συνελήφθη με την κατηγορία έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο και διεξάγεται προανάκριση για τις συνθήκες του τραυματισμού.

Η ιατροδικαστική εξέταση δεν έδειξε στοιχεία παλαιάς κακοποίησης και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο πτώσης ως αιτία του κατάγματος.

Η μητέρα δήλωσε ότι το βρέφος έπεσε από το κρεβάτι ενώ εκείνη απομακρύνθηκε για να ετοιμάσει γάλα.

Το βρέφος παραμένει νοσηλευόμενο για την παροχή φροντίδας και παρακολούθηση της κατάστασής του, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα στην υπόθεση του 7 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, με κάταγμα στον μηρό και εκδορές στο κεφάλι. Η υπόθεση προκάλεσε την παρέμβαση των Αρχών καθώς οι γιατροί -που ενημέρωσαν την Αστυνομία- έκριναν ότι η εικόνα των τραυμάτων έπρεπε να διερευνηθεί περαιτέρω.

Η μητέρα του βρέφους συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο ενώ οι Αρχές άνοιξαν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το βρέφος.

Η ιατροδικαστική εικόνα

Όπως αναφέρει το pelop.gr, η ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στο βρέφος χθες Κυριακή (21/6) δεν έδειξε ίχνη παλαιάς κακοποίησης στο βρέφος.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε ευρήματα που να παραπέμπουν σε παλαιότερη κακοποίηση, ενώ δεν αποκλείεται το τραύμα στον μηρό να προκλήθηκε από πτώση.

Το στοιχείο αυτό διαφοροποιεί την αρχική εικόνα της υπόθεσης, ωστόσο σημειώνεται ότι η έρευνα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα δεδομένα, καθώς πρόκειται για τραυματισμό ανηλίκου και μάλιστα βρέφους.

Τι υποστήριξε η μητέρα

Η μητέρα φέρεται να υποστήριξε ότι το βρέφος έπεσε από το κρεβάτι, όπου βρισκόταν ανάμεσα σε δύο μαξιλάρια, τη στιγμή που εκείνη απομακρύνθηκε από τον χώρο για να ετοιμάσει γάλα για το άλλο παιδί της.

Αρχικά, οι γιατροί του Καραμανδανείου, αξιολογώντας το κάταγμα στον μηρό και τις εκδορές στο κεφάλι, έκριναν ότι τα τραύματα δεν μπορούσαν να μείνουν χωρίς περαιτέρω διερεύνηση και ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές.

Η κίνηση αυτή οδήγησε στη σύλληψη της μητέρας και στην έναρξη προανακριτικής διαδικασίας.

Παραμένει στο νοσοκομείο το βρέφος

Το παιδί εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο, με την κατάσταση της υγείας του να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Η παραμονή του στο νοσοκομείο κρίνεται απαραίτητη, ώστε να του παρέχεται η κατάλληλη φροντίδα και να υπάρχει πλήρης ιατρική εικόνα για την πορεία των τραυμάτων του.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να αναμένουν την πλήρη αξιολόγηση όλων των ιατρικών, ιατροδικαστικών και προανακριτικών στοιχείων πριν διαμορφωθεί οριστική εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη.

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