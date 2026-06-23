Ακαθάριστα οικόπεδα: Από σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι και η επιβολή «τσουχτερών» προστίμων

Snapshot Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι και οι επιβολές προστίμων για ακαθάριστα οικόπεδα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων.

Το πρόστιμο για οικόπεδα που έχουν καθαριστεί χωρίς υποβολή αίτησης είναι 100 ευρώ, ενώ για ψευδή δήλωση προβλέπεται πρόστιμο έως 5.000 ευρώ και φυλάκιση έως έξι μήνες.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους δήμους σε συνεργασία με την Πυροσβεστική, με έμφαση σε περιοχές υψηλού κινδύνου εντός και περιμετρικά του αστικού ιστού.

Οι δήμοι έχουν λάβει χρηματοδότηση για δράσεις πυροπροστασίας και καθαρισμών και καλούνται να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις με εντατικούς ρυθμούς.

Φέτος ο πυροσβεστικός στόλος περιλαμβάνει 80 εναέρια μέσα, με 51 μισθωμένα, και έχουν καταγραφεί 979 πυρκαγιές, 449 υπαίτιοι ταυτοποιημένοι και 111 συλλήψεις από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. Snapshot powered by AI

Ξεκινούν από σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων.

Η ολοκλήρωση της προθεσμίας, η οποία πήρε μία παράταση από τις 15 Ιουνίου, ολοκληρώθηκε εχθές Δευτέρα, για την υποβολή της αίτησης και την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού των οικοπέδων, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του νόμου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σημειώνεται ότι από σήμερα ξεκινούν και η επιβολή προστίμων για τους καθαρισμούς, με το πρόστιμο να είναι 100 ευρώ για οικόπεδα που έχουν καθαριστεί αλλά δεν έχει υποβληθεί η αίτηση και φτάνουν τα 5.000 ευρώ και έως και έξι μήνες φυλάκισης για ψευδή δήλωση.

Έλεγχοι από τους δήμους και την Πυροσβεστική

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, δήλωσε εχθές ότι «η πρόληψη αποτελεί υποχρέωση όλων μας καθόλη τη διάρκεια του έτους» και οι καθαρισμοί αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη μείωση του κινδύνου και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις πυρκαγιές.

Επιπλέον συμπλήρωσε ότι οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν με κύρια ευθύνη των δήμων σε συνεργασία με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, ενώ προτεραιότητα αποτελούν οι περιοχές υψηλού κινδύνου, τόσο εντός του αστικού ιστού όσο και περιμετρικά αυτού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν εγκαίρως ενδεχόμενοι κίνδυνοι.

Ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι οι δήμοι έχουν λάβει σημαντική χρηματοδότηση για δράσεις πυροπροστασίας και καθαρισμών, ενώ υπογράμμισε ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί με εντατικούς ρυθμούς και μετά τη λήξη της προθεσμίας. Όπως ανέφερε, οι δήμοι καλούνται να αξιοποιήσουν τόσο τα διαθέσιμα κονδύλια όσο και τα συνεργεία τους για τον καθαρισμό δημοτικών και περιαστικών εκτάσεων, ενώ το υπουργείο θα παρακολουθεί στενά την πορεία των παρεμβάσεων.

80 εναέρια μέσα στον πυροσβεστικό στόλο

Ο υπουργός συμπλήρωσε ότι φέτος θα επιχειρούν συνολικά 80 εναέρια μέσα, ανάλογα με την ημερήσια διαθεσιμότητα, εκ των οποίων τα 51 είναι μισθωμένα. Όπως δήλωσε, πρόκειται για έναν από τους ισχυρότερους πυροσβεστικούς στόλους της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις δράσεις πρόληψης και καταστολής των εμπρησμών, επισημαίνοντας ότι έχουν ενισχυθεί σημαντικά οι ανακριτικοί μηχανισμοί του Πυροσβεστικού Σώματος. Όπως είπε, από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έχουν καταγραφεί 979 πυρκαγιές, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί 449 υπαίτιοι και έχουν πραγματοποιηθεί 111 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Κλείνοντας, ο υπουργός τόνισε ότι η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και των πολιτών, επισημαίνοντας ότι η πρόληψη παραμένει η σημαντικότερη γραμμή άμυνας απέναντι στον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών.

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