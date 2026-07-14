Γαλλία: Η μεγαλειώδης παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης - Δείτε LIVE τους εορτασμούς

Snapshot Η στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών και προωθεί την ευρωπαϊκή ενότητα και υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Στην παρέλαση συμμετέχουν 6.800 στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων ουκρανικών δυνάμεων και συμμάχων του Κιέβου, με πρώτη φορά ουκρανικά μαχητικά αεροσκάφη Mirage 2000B να πετούν μαζί με τα γαλλικά.

Η εκδήλωση αποτελεί την τελευταία παρέλαση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και συγκεντρώνει περίπου 30 ξένους ηγέτες, ανάμεσά τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι εορτασμοί επηρεάζονται από καύσωνα και δασικές πυρκαγιές, που οδήγησαν στην απαγόρευση των πυροτεχνημάτων σε πολλά μέρη της Γαλλίας.

Η Ημέρα της Βαστίλης τιμά την κατάληψη της Βαστίλης το 1789 και συμβολίζει την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης, με κεντρική εκδήλωση την παρέλαση στην Αψίδα του Θριάμβου και τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Snapshot powered by AI

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι δίνουν το παρών στους εορτασμούς για την Ημέρα της Βαστίλης που ξεκίνησαν στο κέντρο του Παρισιού, παρά τον καύσωνα που έχει προκαλέσει δασικές πυρκαγιές στα περίχωρα από την πρωτεύουσα και την απαγόρευση των πυροτεχνημάτων σε πολλά μέρη της χώρας. Η μεγαλειώδης τελετή, η 10η και τελευταία παρέλαση του Εμανουέλ Μακρόν ως προέδρου της Γαλλίας, έχει έντονο διεθνή χαρακτήρα και συγκεντρώνει δεκάδες ξένους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η ετήσια στρατιωτική πομπή, η οποία σηματοδοτεί την κατάληψη του φρουρίου της Βαστίλης στο Παρίσι στις 14 Ιουλίου 1789 που αποτέλεσε το έναυσμα της Γαλλικής Επανάστασης, αναμένεται να ξεσηκώσει τα πλήθη λίγες ώρες πριν η Γαλλία παίξει με την Ισπανία στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο τέλος της ημέρας.

Η παρέλαση και η αεροπορική επίδειξη, στην οποία φέτος λαμβάνουν μέρος στρατεύματα από συμμάχους του Κιέβου, καθώς και ουκρανικά στρατεύματα. πραγματοποιούνται καθώς η ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία διανύει τον πέμπτο χρόνο της. Ο Μακρόν δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι είναι «μεγάλη τιμή» να καλωσορίζει στην παρέλαση «όλους τους εταίρους του συνασπισμού των προθύμων και τους Ουκρανούς φίλους μας που θα παρελάσουν μαζί μας και θα δείξουν τη στρατηγική του αφύπνιση και την ενότητά μας».

Στο έδαφος, η παρέλαση ξεκίνησε με περίπου 500 στρατιώτες από την ομάδα «συνασπισμού των προθύμων» των χωρών που έχουν δεσμευτεί να βοηθήσουν στην ασφάλεια της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο. Ενώ στους αιθέρες θα συμμετάσχουν αεροσκάφη από τη Γερμανία , το Ηνωμένο Βασίλειο , την Κροατία , την Πολωνία , τη Δανία , την Ελλάδα , τη Σουηδία , τη Νορβηγία , την Ισπανία και την Ιταλία.

Η παρέλαση θα καταγράψει επίσης ρεκόρ όσον αφορά στον αριθμό των στρατευμάτων: 6.800 στρατιώτες θα λάβουν μέρος για πρώτη φορά φέτος, σε σύγκριση με 5.810 το 2025, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία, θα παρελάσουν ουκρανικά στρατεύματα κατά μήκος της πλακόστρωτης λεωφόρου και Ουκρανοί συγκυβερνήτες εκπαιδευμένοι στη Γαλλία θα πετάξουν δύο μαχητικά αεροσκάφη Mirage 2000B μαζί με Γάλλους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας.

Ο Μακρόν φιλοξενεί περίπου 30 άλλους ηγέτες σε μια εκδήλωση που έχει στόχο να δείξει τόσο στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ευρώπη είναι ενωμένη και αναλαμβάνει δράση για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, τονίζουν οι αναλυτές. Το εορταστικό κλίμα ωστόσο αμαυρώνουν οι δασικές πυρκαγιές που μαίνονται έξω από το Παρίσι και ένα κύμα καύσωνα που οδήγησε στην ακύρωση των παραδοσιακών πυροτεχνημάτων

Τιι σημαίνει η Ημέρα της Βαστίλης για τη Γαλλία

Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Ιουλίου επειδή αυτή είναι η ημέρα που οι Παριζιάνοι εισέβαλαν στο φρούριο και τη φυλακή της Βαστίλης το 1789, βοηθώντας στην έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης που ανέτρεψε τη μοναρχία και έστειλε τον βασιλιά Λουδοβίκο ΙΣΤ΄ και τη βασίλισσά του Μαρία Αντουανέτα στη γκιλοτίνα.

Σήμερα, η ημέρα αυτή κατέχει κεντρική θέση στο γαλλικό ημερολόγιο. Οι πρόεδροι τη χρησιμοποιούν για να καυχηθούν για τα επιτεύγματα και την εθνική υπερηφάνεια της Γαλλίας, οι δήμαρχοι διοργανώνουν φεστιβάλ σε χωριά και οι οικογένειες συγκεντρώνονται για τα εορταστικά γεύματα. Το κεντρικό σημείο είναι η παρέλαση του Παρισιού κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου της εποχής του Ναπολέοντα και κατά μήκος της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων, η οποία ενέπνευσε τον Τραμπ να διοργανώσει τη δική του παρέλαση πέρυσι.

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