Μουντιάλ 2026: Ζευγάρι τσακώθηκε σε ζωντανή μετάδοση στις κερκίδες κατά την διάρκεια αγώνα

Viral έχει γίνει ένα βίντεο που δείχνει ένα ζευγάρι να τσακώνεται στις κερκίδες κατά την διάρκεια του αγώνα της Νότιας Αφρικής με την Νότια Κορέα, ο οποίος διεξήχθη στο πλαίσιο του Μουντιάλ στις 25 Ιουνίου, προκαλώντας συζήτηση στο διαδίκτυο για το τι μπορεί να έλεγαν.

Στο βίντεο, το οποίο έχει διαδοθεί ευρέως στο TikTok και στο «X», διακρίνεται μια παρέα φιλάθλων της Νότιας Αφρικής, να είναι ντυμένη με τα χρώματα της χώρας, καθώς κυματίζουν σημαίες στις κερκίδες. Ωστόσο, η ατμόσφαιρα φαίνεται να αλλάζει απότομα όταν μία γυναίκα κοιτάει έναν άνδρα -μάλλον τον σύζυγό της- ο οποίος κοιτάει μονίμως το κινητό του.

Η γυναίκα φαίνεται να ενοχλείται είτε από το περιεχόμενο της οθόνης, είτε επειδή ο άνδρας χρησιμοποιεί το κινητό του, κατά την διάρκεια του αγώνα.

Χρήστες του διαδικτύου υποστήριξαν ότι ο άνδρας αρχικά φάνηκε να αδιαφορεί, πριν τελικά βάλει το κινητό του στην τσέπη του. Οι δύο τους συνεχίζουν να μιλάνε και, σε κάποιο σημείο, φαίνεται πώς κάτι από όσα ειπώθηκαν εκνευρίζει τον άνδρα. Στη συνέχεια, η γυναίκα κάθεται στην θέση της και σταματάει να μιλάει, καθώς ο άνδρας εξακολουθεί να την κοιτάει εκνευρισμένος.

Καθώς η διαμάχη ανάμεσα στο ζευγάρι συνεχίζεται, ο άνδρας συνεχίζει να χορεύει και να πανηγυρίζει για την εξέλιξη του αγώνα, ενώ σε κάποιο σημείο ταΐζει μια άλλη γυναίκα που στέκεται δίπλα του, την ώρα που η σύντροφός του κάθεται στη θέση της αναστατωμένη.

Δείτε το βίντεο:

How can I file a divorce for someone else????? pic.twitter.com/ENiDNfhUCf — Blissful✨ (@ghostinheel) July 12, 2026

Όπως είναι λογικό, το βίντεο έγινε viral και πολλοί χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να σχολιάσουν το τι μπορεί να προκάλεσε αυτόν τον καβγά. Κάποιοι, μάλιστα, προέτρεψαν την γυναίκα να πάρει διαζύγιο. «Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση διαζυγίου για κάποιον άλλο;», έγραψε ένας χρήστης στο X. «Η διάθεσή μου έπεσε από το 100 στο 0 κατευθείαν», σημείωσε ένας άλλος στο TikTok. «Μπορούσα να νιώσω την καρδιά της να βυθίζεται στο στομάχι της», έγραψε ένας ακόμη.

Άλλοι χρήστες υποστήριξαν ότι ο άνδρας ίσως στοιχημάτιζε στον αγώνα ή έστελνε μηνύματα σε μια άλλη γυναίκα, ενώ κάποιοι σχολίασαν το γεγονός ότι ο κάμεραμαν έδειξε το ζευγάρι για περισσότερο από ένα λεπτό, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «αδιάκριτο».

«Πρέπει να είναι ο ίδιος κάμεραμαν με εκείνον των Coldplay», αστειεύτηκε ένας χρήστης, αναφερόμενος στο viral στιγμιότυπο από την συναυλία του συγκροτήματος πέρυσι, που έδειχνε δύο συνάδελφους να είναι αγκαλιασμένοι.

Παρά το γεγονός ότι το βίντεο έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό ακριβώς τι συνέβη ανάμεσα στο ζευγάρι.