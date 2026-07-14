Μουντιάλ 2026: Ο επικεφαλής γιατρός της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης είναι... γυναικολόγος

Ο Χαμπίμπ Ντιαρά της Σενεγάλης πανηγυρίζει μετά το πρώτο γκολ της ομάδας του κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ Βελγίου και Σενεγάλης στο Σιάτλ, την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026.

Snapshot Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σενεγάλης αποκάλυψε ότι ο επικεφαλής γιατρός της εθνικής ομάδας ήταν γυναικολόγος και δεν έχει τις απαραίτητες ακαδημαϊκές γνώσεις για να αντιμετωπίζει αθλητικούς τραυματισμούς.

Η Σενεγαλέζικη Ομοσπονδία Αθλητιατρικής απέρριψε τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι ο γιατρός έχει πτυχία στην αθλητιατρική και την βιολογία της άσκησης από το Πανεπιστήμιο Cheikh Anta Diop.

Ο Dr. Αμπντεραχμάνε Φέντιορ εργάζεται ως επικεφαλής γιατρός της εθνικής ομάδας από το 2017 και προηγουμένως ηγούνταν του τμήματος φυσιοθεραπείας του Νοσοκομείου Fann.

Η Σενεγάλη αποκλείστηκε από το Μουντιάλ 2026 στη φάση των «32» αφού ηττήθηκε από το Βέλγιο με σκορ 3-2 στην παράταση. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σενεγάλης, Αμπντουλαγέ Φαλ, αποκάλυψε ότι ο επικεφαλής γιατρός της εθνικής της χώρας κατά την διάρκεια του Μουντιάλ, ο οποίος παρέμεινε σε αυτήν την θέση για σχεδόν 10 χρόνια, δεν διαθέτει τις απαραίτητες ακαδημαϊκές γνώσεις για να αντιμετωπίζει αθλητικούς τραυματισμούς, καθώς έχει λάβει εκπαίδευση ως... γυναικολόγος.

Όπως εξήγησε ο Φαλ σε συνέντευξη Τύπου, ο συγκεκριμένος γιατρός, ο Dr. Αμπντεραχμάνε Φέντιορ, είχε ειδικότητα στη γυναικολογία και όχι στην αθλητιατρική.

«Ο επικεφαλής του ιατρικού μας τμήματος δεν είχε τις απαραίτητες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για αυτή τη θέση. Ανακάλυψα πολύ αργά ότι ήταν γυναικολόγος. Υπήρχαν παίκτες που δεν ένιωθαν σιγουριά με τον τρόπο που γινόταν η θεραπεία και η ιατρική τους παρακολούθηση», δήλωσε ο Φαλ σε συνέντευξη Τύπου.

Senegal’s Football Federation just discovered that the men’s national team doctor—who has worked for them for the past *10 years*—is a gynecologist, not a sports medicine doctor.



This is one of Africa's football powerhouses. Extraordinary stuff. pic.twitter.com/Gys2B8q9QV — Karim Zidan ?️ (@ZidanSports) July 13, 2026

Από την πλευρά της, η Σενεγαλέζικη Ομοσπονδία Αθλητιατρικής απέρριψε τις κατηγορίες ως «αβάσιμες και δυσφημιστικές».

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ο Dr. Αμπντεραχμάνε Φέντιορ κατέχει πτυχίο στην αθλητιατρική αλλά και στην βιολογία της άσκησης, τα οποία απέκτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Cheikh Anta Diop στη Σενεγάλη.

Από το 2017, εργάζεται ως επικεφαλής γιατρός της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης, ενώ προηγουμένως ηγούνταν του τμήματος φυσιοθεραπείας του Νοσοκομείου Fann.

Η διαδρομή της Σενεγάλης στο Μουντιάλ ήταν απογοητευτική για την χώρα, καθώς αποκλείστηκε στη φάση των «32», αφότου ηττήθηκε από το Βέλγιο με σκορ 3-2 κατά την διάρκεια της παράτασης.

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