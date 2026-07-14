Κακλαμάνης: Οι πρόωρες εκλογές μπορεί να είναι και η θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα

Snapshot Ο Νικήτας Κακλαμάνης εξέφρασε την πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο αντί για τον Ιούνιο του 2027.

Θεωρεί ότι οι πρόωρες εκλογές μπορεί να λειτουργήσουν ως θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα.

Τόνισε ότι η συζήτηση για εκλογές ξεκινά συνήθως μήνες πριν την επίσημη ημερομηνία.

Υπογράμμισε ότι η τετραετία λήγει τον Ιούνιο του 2027, άρα οποιαδήποτε εκλογή πριν από αυτήν θεωρείται τυπικά πρόωρη.

Τόνισε ότι οι απόψεις που εξέφρασε είναι προσωπικές και όχι επίσημες της Νέας Δημοκρατίας. Snapshot powered by AI

«Άναψε φωτιές» με σημερινή δήλωσή του για τις εκλογές ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Για την πιθανότητα πρόωρων εκλογών το προσεχές φθινόπωρο και όχι τον Ιούνιο του 2027 που λήγει η τετραετία, μίλησε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Παράλληλα ο πρόεδρος της Βουλής εκφράζοντας την προσωπική του άποψη δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι η πιθανή πρόωρη προσφυγή στην κάλπη μπορεί να αποτελέσει και θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει.

Μιλώντας στο Action24 ο κ. Κακλαμάνης ερωτηθείς για το αν τελικά θα είναι πρόωρη η προσφυγή στην κάλπη απάντησε:

«Στην Ελλάδα κακώς κατά τη γνώμη μου όχι έξι μήνες, έναν χρόνο πριν για να μην σας πω και περισσότερο, αρχίζουμε να λέμε για τις εκλογές.

Δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο, εγώ από το 90 που εξελέγην μέχρι σήμερα, πάντα θυμάμαι μήνες πριν την τελική ημερομηνία, όχι αυτή που γίνεται, που θα έπρεπε να γίνεται, γίνεται κουβέντα για τις εκλογές.

Το δεύτερο είναι ότι ορισμένα πράγματα από αυτά που γίνονται και που εγκαινιάζονται που προγραμματίζονται δεν είναι ότι δεν είχαν ειπωθεί από την κυβέρνηση, είχαν ειπωθεί. Είναι κάποια που έχουν απομείνει να γίνουν.

Δεν αναφέρομαι στις εξαγγελίες της έκθεσης που δεν τις γνωρίζω» είπε ο πρόεδρος της Βουλής για να ξεκαθαρίσει για τις προωρες εκλογές:

Τώρα στο τρίτο κομμάτι για το αν είναι πρόωρες ή όχι τυπικά είναι πρόωρες. Διότι αν ας πούμε είναι τον Ιούνιο του 27 η τετραετία το να γίνουν τον Οκτώβριο είναι πρόωρες δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.

Από την άλλη μεριά όμως καμία φορά και θα σας πω που το βασίζω το να γίνουν και νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει.

Διότι εκεί πλέον μιλάει ο λαός θα είναι όλα προεκλογικά πάνω στο τραπέζι και όταν ανοίξει η κάλπη η απάντηση έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Κακλαμάνης εκφράζει την προσωπική του άποψη και όχι της Νέας Δημοκρατίας της οποίας είναι βουλευτής.

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