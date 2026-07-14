14 Ιουλίου 1992: Η δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν και το χτύπημα της 17Ν που σημάδεψε την Ελλάδα

Η φωτογραφία είναι ελάχιστα λεπτά μετά την έκρηξη στη συμβολή των οδών Βουλής και Καραγεώργη Σερβίας

Snapshot Στις 14 Ιουλίου 1992, η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» επιχείρησε επίθεση με ρουκέτα κατά του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασσά, με αποτέλεσμα τον θάνατο του 22χρονου φοιτητή Θάνου Αξαρλιάν, που βρέθηκε τυχαία στο σημείο.

Η επίθεση αποτέλεσε την πρώτη φορά που η 17Ν στόχευσε εν ενεργεία υπουργό, σηματοδοτώντας κλιμάκωση της δράσης της και προκάλεσε σοκ στην ελληνική κοινωνία.

Η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, εκφράζοντας «λύπη» για το θάνατο του Αξαρλιάν, ενώ η κοινωνική κατακραυγή ήταν έντονη λόγω των αθώων θυμάτων.

Η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη μέχρι το 2002, όταν η σύλληψη μελών της 17Ν οδήγησε στη δίκη και καταδίκη τους για τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν.

Σήμερα, 34 χρόνια μετά, η μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν τιμάται με δημόσιες δηλώσεις κατά της τρομοκρατίας από κυβερνητικά στελέχη και τοποθέτηση μνημείου στο σημείο της επίθεσης. Snapshot powered by AI

Τρίτη 14 Ιουλίου 1992, στη συμβολή των οδών Βουλής και Καραγεώργη Σερβίας, ένα χτύπημα της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο να τραυματιστεί ο στόχος της επίθεσης, αλλά κυρίως να χαθεί η ζωή ενός νέου ανθρώπου που βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή.

Ο Θάνος Αξαρλιάν, μόλις 22 ετών, φοιτητής και ένας απλός περαστικός, έμελλε να γίνει το θύμα μιας επίθεσης που προοριζόταν για άλλον καθώς ο στόχος ήταν ο Γιάννης Παλαιοκρασσάς.

Η επιχείρηση της 17Ν είχε στόχο τον τότε υπουργό Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασσά, ο οποίος αποτελούσε ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Τα πρωτοσέλιδα της εποχής αποτυπώνουν το σοκ της ελληνικής κοινωνίας μετά το φονικό χτύπημα στο κέντρο της Αθήνας.

Ήταν η πρώτη φορά που η οργάνωση επιχειρούσε επίθεση εναντίον εν ενεργεία υπουργού. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε ήδη πραγματοποιήσει δολοφονικές ενέργειες εναντίον πολιτικών προσώπων, όμως η συγκεκριμένη επίθεση αποτελούσε μια νέα κλιμάκωση της δράσης της.

Το θωρακισμένο αυτοκίνητο του υπουργού μετά την επίθεση

Οι δράστες είχαν καταφέρει να τοποθετήσουν τον εκτοξευτήρα σε κτίριο της περιοχής, σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Αθήνας, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Η στιγμή της έκρηξης

Λίγο μετά τις 16:00, ο υπουργός αποχώρησε από το υπουργείο Οικονομικών και επιβιβάστηκε στο θωρακισμένο αυτοκίνητό του. Μαζί του βρίσκονταν η σύζυγός του και ο οδηγός του.

Καθώς το όχημα κινούνταν και έστριβε από την Καραγεώργη Σερβίας προς την οδό Βουλής, σημειώθηκε η έκρηξη.

Η ρουκέτα δεν πέτυχε με ακρίβεια το αυτοκίνητο του υπουργού. Προσέκρουσε στον δρόμο, προκαλώντας τεράστια καταστροφή. Το ωστικό κύμα διαλύει τζάμια καταστημάτων και γραφείων, ενώ κομμάτια από την έκρηξη εκτοξεύονται προς κάθε κατεύθυνση.

Η φωτογραφία είναι ελάχιστα λεπτά μετά την έκρηξη στη συμβολή των οδών Βουλής και Καραγεώργη Σερβίας

Το θωρακισμένο αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές. Ο Γιάννης Παλαιοκρασσάς τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ η σύζυγός του και ο οδηγός του κατάφεραν να βγουν χωρίς σοβαρό τραυματισμό.

Όμως λίγα μέτρα μακριά η εικόνα ήταν διαφορετική.

Ο Θάνος Αξαρλιάν είχε χτυπηθεί από τα θραύσματα. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Πέντε ακόμη πολίτες τραυματίστηκαν, ενώ η περιοχή βυθίστηκε στον πανικό. Άνθρωποι έτρεχαν να απομακρυνθούν, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους τραυματίες.

Η είδηση του θανάτου του νεαρού φοιτητή προκάλεσε βαθιά συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Ρούλα Αξαρλιάν, η μητέρα που έχασε τον γιο της σε μια επίθεση που συγκλόνισε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο Θάνος Αξαρλιάν δεν ήταν πολιτικό πρόσωπο, δεν είχε καμία σχέση με τον στόχο της επίθεσης και δεν συμμετείχε σε καμία αντιπαράθεση. Ήταν ένας νέος άνθρωπος που περπατούσε στον δρόμο όταν η βία τον βρήκε απρόσμενα.

Η μητέρα του, μέσα στον ανείπωτο πόνο της, συγκλόνισε με τη στάση της. Η έκκλησή της ήταν να μην υπάρξει άλλο θύμα τρομοκρατικής βίας και να είναι ο γιος της ο τελευταίος άνθρωπος που θα χάσει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο.

Η Ρούλα Αξαρλιάν, η μητέρα που έχασε τον γιο της σε μια επίθεση που συγκλόνισε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η δολοφονία του Αξαρλιάν αποτέλεσε σημείο καμπής στην εικόνα που είχε μεγάλο μέρος της κοινωνίας για τη δράση της 17Ν. Πολλοί άρχισαν να βλέπουν πιο καθαρά ότι πίσω από τις επιθέσεις και τις πολιτικές διακηρύξεις υπήρχαν ανθρώπινες ζωές που χάνονταν.

Ο Θάνος Αξαρλιάν. Ο 22χρονος φοιτητής που έχασε τη ζωή του από τα θραύσματα της επίθεσης της 17 Νοέμβρη, χωρίς να έχει καμία σχέση με τον πραγματικό στόχο.

Η ανάληψη ευθύνης και οι έρευνες

Λίγες ώρες μετά την επίθεση, άγνωστος τηλεφώνησε σε εφημερίδα και ανέλαβε την ευθύνη για λογαριασμό της 17Ν.

Η οργάνωση εξέφρασε τότε τη «λύπη» της για τον θάνατο του νεαρού, όμως η κοινωνική κατακραυγή ήταν έντονη. Για πολλούς, ο θάνατος του Θάνου Αξαρλιάν απέδειξε τις τραγικές συνέπειες μιας επίθεσης που είχε σχεδιαστεί σε δημόσιο χώρο.

Για σχεδόν μία δεκαετία η υπόθεση παρέμενε χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις. Η 17Ν συνέχιζε τη δράση της και οι Αρχές δεν είχαν καταφέρει να φτάσουν στα μέλη της.

Στο σημείο της τραγωδίας τοποθετήθηκε πινακίδα μνήμης για τον Θάνο Αξαρλιάν,

Η ανατροπή ήρθε το καλοκαίρι του 2002, όταν ένα λάθος κατά τη μεταφορά εκρηκτικού μηχανισμού οδήγησε στην αποκάλυψη της οργάνωσης.

Η δίκη και η επιστροφή της υπόθεσης στο προσκήνιο

Στη μεγάλη δίκη της 17Ν, τα μέλη της οργάνωσης βρέθηκαν αντιμέτωπα και με την υπόθεση της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν.

Η κατάθεση της μητέρας του νεαρού αποτέλεσε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της διαδικασίας. Ο πόνος μιας οικογένειας που είχε χάσει το παιδί της βρέθηκε απέναντι στους ανθρώπους που κατηγορούνταν για την επίθεση.

Η συμβολή των οδών Βουλής και Καραγεώργη Σερβίας, το σημείο όπου το καλοκαίρι του 1992 γράφτηκε μία από τις πιο τραγικές σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας INTIME NEWS

Η υπόθεση εξετάστηκε από τη Δικαιοσύπη και ακολούθησαν καταδίκες για μέλη της οργάνωσης που κρίθηκαν υπεύθυνα για τη συγκεκριμένη ενέργεια.

34 χρόνια μετά, η μνήμη παραμένει ζωντανή

Σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, συμπληρώνονται 34 χρόνια από εκείνο το απόγευμα που η Αθήνα συγκλονίστηκε.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλε με αφορμή τη σημερινή έπετειο από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν.

Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:

Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η Δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε!

Για τα τριάντα τέσσερα χρόνια που συμπληρώνονται σήμερα, από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έστειλε το δικό του μήνυμα κατά της τρομοκρατίας. «Συμπληρώνονται 34 χρόνια από την ημέρα που ο Θάνος Αξαρλιάν έπεσε νεκρός, στη συμβολή των οδών Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής, από τη δολοφονική επίθεση της '17 Νοέμβρη' με ρουκέτα», έγραψε σε ανάρητή του ο Νίκος Δένδιας.

«Διατηρούμε τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας», κατέληξε.

«Συμπληρώνονται 34 χρόνια από την ημέρα που ο Θάνος Αξαρλιάν έπεσε νεκρός, στη συμβολή των οδών Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής, από τη δολοφονική επίθεση της «17 Νοέμβρη» με ρουκέτα. Διατηρούμε τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας.»

Συμπληρώνονται 34 χρόνια από την ημέρα που ο Θάνος Αξαρλιάν έπεσε νεκρός, στη συμβολή των οδών Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής, από τη δολοφονική επίθεση της «17 Νοέμβρη» με ρουκέτα. Διατηρούμε τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. pic.twitter.com/CCmv76qSEq — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 14, 2026

Διαβάστε επίσης