34 χρόνια από τη δολοφονία Αξαρλιάν - Μητσοτάκης: Δεν σας φοβόμαστε, η Δημοκρατία νικά το μίσος

Σαφές μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλε με αφορμή τη σημερινή έπετειο από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:

Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η Δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε!

Το χρονικό

Ο Θάνος Αξαρλιάν ήταν ένας 20χρονος Έλληνας φοιτητής, ο οποίος δολοφονήθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» στις 14 Ιουλίου 1992 στο κέντρο της Αθήνας.

Έχασε τη ζωή του στη συμβολή των οδών Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής, όταν βρέθηκε στο σημείο κατά τη διάρκεια αποτυχημένης απόπειρας δολοφονίας του τότε Υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Παλαιοκρασσά, με τη χρήση ρουκετοβόλου.

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