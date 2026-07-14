34 χρόνια από τη δολοφονία Αξαρλιάν - Νέα Δημοκρατία: Δεν ξεχνάμε, δεν φοβόμαστε

Μετά τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, και η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή τη σημερινή έπετειο από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από την «17 Νοέμβρη» πριν από 34 χρόνια.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας:

Η φετινή επέτειος της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν έρχεται σε μια συγκυρία που μας θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της τρομοκρατίας στη χώρα μας.



Σαν σήμερα, πριν από 34 χρόνια, οι τρομοκράτες στέρησαν τη ζωή από τον Θάνο Αξαρλιάν.



Με στόχο τον τότε Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννη Παλαιοκρασσά, εκτόξευσαν ρουκέτα μέρα μεσημέρι, στο κέντρο της Αθήνας, σε σημείο που διέρχονταν πεζοί. Δολοφόνησαν έναν 20χρονο φοιτητή και βάφτισαν τον θάνατό του «παράπλευρη απώλεια».



Η Νέα Δημοκρατία τιμά τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας.



Δεν ξεχνάμε. Δεν φοβόμαστε.

Διαβάστε επίσης