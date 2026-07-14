Κρήτη: Παρακολουθούσαν μέσω TikTok τον ξυλοδαρμό 28χρονης από τον 61χρονο πρώην σύντροφό της

Snapshot Το ζευγάρι είχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας με προηγούμενες συλλήψεις.

Η επίθεση έγινε μπροστά στην ανήλικη κόρη του 61χρονου από προηγούμενο γάμο.

Χρήστης του TikTok ειδοποίησε το 112, προκαλώντας άμεση επέμβαση της αστυνομίας Μαλεβιζίου.

Ο 61χρονος συνελήφθη και θα παρουσιαστεί ξανά στη Δικαιοσύνη για τη νέα υπόθεση βίας. Snapshot powered by AI

Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στην Κρήτη, με το επεισόδιο να μεταδίδεται μάλιστα ζωντανά μέσω TikTok και να γίνεται αντιληπτό από χρήστες της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, θεατές της διαδικτυακής μετάδοσης είδαν έναν 61χρονο άνδρα να επιτίθεται και να χτυπά για ακόμη μία φορά την 28χρονη πρώην σύντροφό του. Η σχέση του ζευγαριού είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχαν σημειωθεί επανειλημμένα περιστατικά ενδοοικογενειακής έντασης, με συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια της ανήλικης κόρης του 61χρονου από τον πρώτο του γάμο, η οποία βρέθηκε για ακόμη μία φορά αντιμέτωπη με ένα βίαιο σκηνικό.

Η ζωντανή μετάδοση στο TikTok προκάλεσε την άμεση αντίδραση χρηστών της πλατφόρμας. Ένας από αυτούς επικοινώνησε με το 112 και ενημέρωσε ότι η 28χρονη βρισκόταν σε κίνδυνο.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου ήταν άμεση. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν τον 61χρονο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον της Δικαιοσύνης για το νέο περιστατικό βίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του.